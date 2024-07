Ballando con le stelle 2024, cast bomba per Milly Carlucci: web in delirio per due nomi

Nuovi spoiler sulla prossima edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci vuole proprio loro nel cast del suo show, di chi si tratta.

Manca sempre meno alla nuova edizione di Ballando con le stelle, amatissima trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai Uno, manca ancora l’ufficialità ma sembra che andrà in onda a partire da fine settembre. I tantissimi fan del programma sono curiosi di scoprire chi farà parte del cast, sul web da mesi circolano vari nomi.

Sull’ultimo numero del magazine Oggi, Alberto Dandolo si è lasciato sfuggire interessanti novità in merito alla nuova edizione di Ballando con le stelle. A detta sua la nota e amatissima conduttrice nel suo show vorrebbe il figlio di Andrea Bocelli, Matteo. Secondo il giornalista tra loro fervono incontri e contatti, sembra che Milly Carlucci voglia il giovane artista a tutti i costi nella prossima edizione del programma.

Stando a quanto ha rivelato Dandolo le trattative sono in corso già da tempo, ad oggi però la conduttrice e il figlio del famosissimo tenore a quanto pare non hanno ancora raggiunto un accordo. In molti ricorderanno che Andrea Bocelli è già approdato a Ballando con le stelle in una delle passate edizioni nei panni di ballerino, però solo per una sera. La Carlucci sarebbe in trattativa anche con Alan Friedman, non è però chiaro se sia riuscito a convincerlo oppure no.

Milly Carlucci vuole anche lei a Ballando con le stelle, a chi non rinuncia la conduttrice

Da mesi non si fa che parlare della possibilità di vedere Barbara d’Urso nella nuova edizione del programma e sembra che la conduttrice non abbia affatto rinunciato all’idea di coinvolgerla nel suo show.

Sempre Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha fatto sapere che Milly Carlucci sta facendo di tutto per convincere i vertici Rai a dare l’ok in merito alla presenza della d’Urso nel cast di Ballando con le stelle. Queste le sue parole: “Intanto continua il braccio di ferro tra lei e i dirigenti di Viale Mazzini per ‘arruolare’ tra i ballerini anche Barbara d’Urso…”

Moltissimi fan di ‘Carmelita’ sarebbero davvero felici di vederla nei panni di ballerina a Ballando con le stelle su Rai Uno, l’amatissima conduttrice dopo il lungo stop televisivo tornerà sul piccolo schermo per affrontare questa nuova esperienza? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.