Lorella Boccia, matrimonio finito con Niccolò Presta? Una foto cancella ogni dubbio

Lorella Boccia ha pubblicato una foto che cancella ogni dubbio in merito alle presunte voci di crisi sul suo matrimonio con Niccolò Presta.

Non è passato di certo inosservato un post pubblicato tramite social da Lorella Boccia che ha così messo a tacere tutti quanti. Ma cosa è successo? Scopriamolo assieme!

La televisione è senz’ombra di dubbio uno dei mezzi di comunicazione più amati dagli italiani, che non perdono l’occasione per seguire i loro programmi e personaggi preferiti. Diversi, d’altronde, sono i volti noti del piccolo schermo che entrano, virtualmente, nelle nostre case e che riescono a conquistare l’affetto del pubblico.

Tra questi c’è senz’ombra di dubbio Lorella Boccia, nota ballerina e conduttrice che è riuscita nel corso degli anni a costruire una carriera all’insegna del successo e in continua ascesa. Non stupisce, pertanto, che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su di lei, tanto da decidere di seguirla sui social.

Lorella Boccia e il messaggio social per Niccolò Presta: la dedica che ha commosso i fan

Grazie ai social network sempre più volti noti del mondo dello spettacolo riescono a restare in contatto e comunicare con i fan. Proprio quest’ultimi non perdono l’occasione di restare aggiornati sulle varie novità che coinvolgono i loro artisti preferiti e notare eventuali cambiamenti.

In particolare, nel corso degli ultimi tempi ha destato particolare interesse il fatto che Niccolò Presta e Lorella Boccia non abbiano pubblicato più foto di coppia. Un aspetto che non è passato inosservato e che ha portato in molti a credere che i due fossero in crisi. Già qualche tempo fa la stessa Lorella Boccia ha provveduto a smentire tali voci. Ad ulteriore conferma che la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele, inoltre, Lorella Boccia ha di recente pubblicato una serie di scatti e video in compagnia del marito.

A corredo la seguente didascalia: “Voglio nuotare nel mare della vita con te, sognare di notte stringendoti forte, entrare nei tuoi occhi pieni di sole. Sempre e per sempre. Buon compleanno amore mio”. Un messaggio, quello pubblicato dalla Boccia, attraverso il quale ha voluto fare gli auguri al marito per il suo compleanno. Ma non solo, è riuscita così a cancellare ogni dubbio in merito alle varie voci di crisi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella)

Un post che ha entusiasmato tanti fan, i quali non hanno perso l’occasione per manifestare il loro affetto. Tra i commenti, ad esempio si legge: “Meravigliosi, alla faccia delle male lingue che dicevano che ti eri lasciata! Sei bellissima e bravissima e state crescendo una bambina incantevole”, oppure “Finalmente. Non si vedeva più da tempo, ci stavamo preoccupando!!!”.