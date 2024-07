Vite al limite, quello che ha fatto Nowzaradan per lui è incredibile: Wess sembra un altro

“Vite al Limite” è una serie televisiva statunitense che ha catturato l’attenzione del pubblico in tutto il mondo. Vi raccontiamo la storia di Wess Schulze.

“Vite al limite” è una docu-serie prodotta dalla rete americana TLC. Mostra il percorso di individui affetti da obesità patologica. Vengono proposte di volta in volta le loro lotte, i successi e le difficoltà mentre cercano di riprendere il controllo della loro salute.

Il programma è andato in onda nel 2012. Il gradimento è stato globale poiché si raccontavano storie umane autentiche e veniva offerto uno sguardo onesto sulle sfide affrontate dai pazienti. Ogni episodio si concentra su un individuo diverso. Tutti hanno un peso che si aggira intorno a 300 kg e decidono di sottoporsi a un percorso di dimagrimento con l’aiuto del rinomato chirurgo bariatrico Dr. Younan Nowzaradan.

Si inizia sempre con una valutazione delle condizioni di salute del paziente che, in seguito, deve attenersi a un rigoroso piano alimentare. Questo percorso non è affatto semplice. Molti pazienti, infatti, devono affrontare le proprie resistenze al cambiamento dovute a traumi emotivi che hanno contribuito alla loro condizione di obesità grave. Scopriamo cosa è successo a Wess Schulze, uomo di 36 anni apparso nella terza puntata dell’undicesima stagione. Originario di Danevang, in Texas, era arrivato a pesare 319 kg.

Vite al limite: il difficile percorso di Wess Schulze

Wess aveva trovato conforto nel cibo da giovanissimo. Dopo che i suoi genitori divorziarono sviluppò una dipendenza alimentare. Suo padre era spesso assente per lavoro. Di lui si occupava sola la sorella maggiore. Lo stesso Wess ha confessato durante la puntata a lui dedicata di aver subito molestie sessuali da un membro della sua famiglia. Ciò lo ha spinto ancora di più a rifugiarsi nel binge eating (mangiare compulsivamente).

Si è rivolto a “Vite al limite” e al Dr. Nowzaradan perché era finalmente determinato a voltare pagina. Ha seguito con dovizia tutti i consigli dei medici riguardo a dieta ed esercizio fisico. Ha perso spontaneamente un’enorme quantità di peso. Dopo un anno di terapia aveva perso circa 100 kg. Documenta sul suo profilo Instagram (@my600lblifewess) tutti i suoi progressi. In un post del 2023 ha scritto: “Oh mio Dio, sto impazzendo! Ho appena provato un paio di jeans di circa cinque taglie più piccolo di quelli che indossavo!”. Ha migliorato nettamente il rapporto con suo padre ed è impegnato a lavorare come creatore digitale.