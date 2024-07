Completa la successione numerica: solo i più intelligenti ci riescono in 40 secondi

Pensi di essere un genio con i test matematici? Allora questo ti metterà a dura prova: risolvilo prima che scada il tempo.

Il web offre una serie di test molto difficili da risolvere. Possono riguardare diversi contesti e tenerci incollati allo schermo, ma di sicuro non stancano nessuno di noi. Inoltre è importante tenere allenata la mente, in quanto ha bisogno di svolgere diversi processi mentali per risolvere situazioni sempre più complesse. I test, per l’appunto, possono essere utili in questo. Specialmente se si tratta di prove matematiche.

Quella di oggi potrebbe mettervi alla prova senza ombra di dubbio. Potete vedere una vera e propria sequenza numerica nella prima immagine, in cui sono presenti diversi numeri all’apparenza scollegati fra loro. In realtà l’obiettivo è uno solo ed è piuttosto chiaro: trovare la cifra mancante. E questo andrà fatto in 30 secondi, altrimenti il test fallirà e non potrete riprovare. Ma come è possibile riuscirci esattamente?

Test di matematica, risolvi la prova prima che scada il tempo: ci riuscirai?

Tanto per cominciare è bene chiarire un punto importante. Cioè che non è una prova impossibile e che, con un po’ di intuizione, è possibile trovare i numeri che mancano. Basta soltanto prestare attenzione all’incremento delle cifre, che non è così casuale come potreste pensare. Se siete riusciti a trovare la soluzione in tempo, allora potete continuare a leggere per scoprire se avete indovinate o meno.

Il numero che doveva essere trovato è il seguente: 11. Non era troppo difficile dal momento che bastava pensare ad uno specifico calcolo. Difatti si doveva applicare la logica ciclica 2 operazioni, che prevede vengano eseguiti dei processi che si ripetono in continuazione. Tutti i numeri sono legati in maniera alternata, poiché andavano inizialmente divisi per due e poi seguiti dall’aggiunta di un quattro. Così facendo era possibile arrivare ad eseguire 7 + 4, il quale avrebbe dato proprio il numero 11 come risultato finale.

Se non ce l’avete fatta non avete nulla di cui preoccuparvi in ogni caso. In fin dei conti è stata pensata soltanto per allenare la mente: in futuro sarete sicuramente più fortunati. Ma vi è mai capitato di dover svolgere qualcosa di così complesso prima d’ora? Non capita tutti i giorni di incontrare un test di questa portata infatti, prossimamente potrete cimentarvi in altre prove, ci sarà da divertirsi.