Con questa moneta da 2 Euro puoi ottenerne almeno 4mila: è piuttosto comune, controlla

Oggi con una normale moneta da 2 euro si può comprare davvero poco, ma alcuni pezzi sono ricercatissimi e valgono “oro”.

Collezionare monete rare o antiche è una passione che sta conquistando sempre più italiani, forse perché i pezzi di valore non sono poi così irreperibili come si possa immaginare. Infatti sono davvero tante le monete euro che oggi sono quotate anche diverse migliaia di euro e persino le vecchie lire in alcuni casi possono regalare un guadagno extra molto corposo.

Alcune monete sono così comuni, poi, che sicuramente sono passate dalle nostre tasche decine di volte; senza essere a conoscenza del loro reale valore, però, potremmo aver perso una grande chance.

Ecco che, anche solo per curiosità, conviene fare un giro in rete per scoprire quali sono i pezzi da 2 euro che valgono di più. Se siamo fortunati, potremmo averle nel cassetto, e ad ogni modo ogni volta che prendiamo un resto staremo certamente più attenti. In questo articolo spieghiamo qual è il pezzo che può valere anche fino a 4 mila euro.

Scopri subito se in tasca hai questa moneta da 2 euro, puoi ricavarci una somma di denaro niente male

Sono diversi i fattori che rendono una moneta collezionabile e quindi di valore; può capitare, anzi succede molto spesso, anche a quelle in circolo e normalmente utilizzate ogni giorno. È il caso di un pezzo in particolare, dal valore nominale di 2 euro ma che in realtà ne vale 2 mila volte tanto.

Una moneta da collezione si definisce tale quando risponde a diversi requisiti, come ad esempio l’appartenenza a una edizione di conio limitata, oppure quando sono presenti errori di conio, o quando la moneta è celebrativa, o ancora, quando per qualche motivo viene apprezzata dai collezionisti e quindi automaticamente aumenta di valore. I 2 euro di cui parliamo adesso appartengono alle monete celebrative, coniate durante il 25esimo anniversario della morte della principessa Grace Kelly.

Questi 2 euro sono stati coniati in pochissimi pezzi dal 2007 ad oggi, e uno dei pezzi è stato donato al principe Alberto II. La moneta, che inizialmente aveva un valore di “soli” 120 euro oggi è quotata anche più di 4 mila. Se poi è “fior di conio” ovvero nuovissima, lucida e perfettamente conservata, può essere venduta anche a una cifra maggiore. La riconosciamo perché su un lato è disegnata la testa di Grace Kelly, mentre l’altro lato presenta la grafica usuale, ovvero l’Europa e il numero 2 del valore nominale.