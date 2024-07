Kate sconvolta, è successo qualcosa di terribile: colpa di Meghan

I rapporti tra Kate Middleton e Meghan Markle non sono mai stati dei migliori, ma addirittura qualcosa di terribile ha sconvolto la Principessa.

L’astio tra la Principessa del Galles e la Duchessa di Sussex è legato a qualcosa di molto profondo e a situazioni che si sono protratte negli anni fino ad esplodere. In particolare un comportamento di Meghan avrebbe sconvolto Kate per sempre conducendola sempre più lontano dalla cognata: ecco di cosa si tratta.

Che non corra buon sangue tra Kate e Meghan si è sempre saputo e i motivi chiaramente sono diversi, ma su tutto quello che le due hanno dovuto affrontare sono le diversità riguardanti la loro vita a corte. La Principessa del Galles si sarebbe sentita ferita nel profondo per un colpo affondato dalla Markle e questo avrebbe condotto a un allontanamento senza più ritorno.

Meghan e Kate: i motivi del litigio tra le due cognate

Non è di certo un segreto che Meghan Markle e Kate Middleton abbiano avuto dei confronti poco piacevoli, ma solo dopo diversi anni sono emersi i motivi della lite. La Duchessa infatti ha fatto commenti crudeli sulla principessa Charlotte, che avrebbero addirittura fatto piangere l’attuale Principessa del Galles.

A parlarne è un esperto reale che ha riportato al Mirror il diverbio tra le due donne. Nonostante le due donne abbiano sposato due principi pur provenendo da ambienti non aristocratici, non hanno mai legato. Ma il culmine della lite è arrivato proprio durante la preparazione del matrimonio di Meghan e Harry, nel 2018.

A quanto pare la storia raccontata da Meghan, ovvero quella in cui Kate l’avrebbe fatta piangere per l’abito da damigella di Charlotte, sarebbe andata diversamente. Come riporta Tom Bower nel suo libro “Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors”, Meghan avrebbe paragonato Charlotte alla figlia della sua ex migliore amica, in modo sfavorevole. La figlia di Kate era una delle damigelle, insieme alle figliocce di Meghan, Rylan e Remi Litt, alla figlia di Jessica Mulroney Ivy ovvero l’amica della Markle, e alle figliocce di Harry, Zalie Warren e Florence van Cutsem.

Secondo diverse fonti l’abito della bambina non andava bene, infatti, come riporta il Daily Telegraph: “Quello che è successo in realtà è che l’abito in sé non andava bene alla figlia di Kate, che allora aveva quasi tre anni… Kate aveva appena dato alla luce il suo terzo figlio, il principe Louis , e si sentiva piuttosto emotiva”.