Spotify diventerà un social: diremo addio all’ascolto gratuito di musica?

Novità in arrivo per gli utenti di Spotify, i quali potranno presto assistere alla trasformazione della piattaforma musicale in un social.

Negli ultimi anni il mondo della musica e della discografia internazionale, è stato rivoluzionato dalla comparsa di Spotify. Si tratta di un servizio di streaming musicale disponibile via app e sito web per smartphone e PC, il quale garantisce un accesso pressoché infinito a brani, podcast e video di artisti di tutto il mondo.

Spotify: novità in arrivo per la piattaforma di musica streaming – Ilciriaco.it

Per ascoltare musica su Spotify, non serve acquistare i singoli brani: basterà iscriversi attivando un account e scegliendo la versione di utilizzo gratuita, con pubblicità e skip limitati. Per chi desidera un’esperienza di ascolto personalizzata e libera, è disponibile il servizio Premium a pagamento, che offre vantaggi e funzionalità extra.

L’esperienza sull’app è molto intuitiva: l’utente potrà trovare nella schermata principale le canzoni e le playlist più popolari, i suggerimenti di Spotify sui contenuti che potrebbero piacere, le nuove uscite e le raccolte di canzoni per genere. L’utente, inoltre, potrà cercare autonomamente il proprio brano dalla barra di ricerca in alto.

Spotify verso il mondo dei social media?

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una fase di sviluppo e trasformazione per Spotify. La piattaforma musicale sta lentamente assumendo le fattezze di un social network, al pari di Facebook e Instagram. Gli sviluppatori di Spotify sono a lavoro con una serie di modifiche le quali, molto presto, potrebbero rivoluzionare completamente l’esperienza di utilizzo dell’utente.

Spotify sarebbe pronta ad aggiungere un supporto per i commenti sulle pagine degli episodi dei podcast, così da permettere agli artisti di interagire con i loro ascoltatori, ricevendo feedback, punti di vista e opinioni sul contenuto. In ogni caso, non sarebbe la prima volta che una piattaforma musicale viene convertita in social network. Apple ci ha provato nel 2010, anno in cui Steve Jobs tentò di introdurre Ping, definendolo un “social network dedicato alla musica”.

Durante la conferenza stampa di presentazione delle novità, l’amministratore delegato di Spotify Daniel Ek, ha commentato “Non siamo diversi da nessun altro in quanto cerchiamo di imparare dal mercato”, descrivendo perfettamente il clima di trasformazione continua all’interno delle sedi di sviluppo. L’obiettivo finale è ottimizzare l’esperienza offerta al pubblico, coinvolgendo l’utente in uno scambio di opinioni con il proprio artista preferito e con altri utenti interessati al medesimo contenuto.