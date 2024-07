Oroscopo degli animali, scopri di che segno è il tuo amico a 4 zampe

Vuoi scoprire il segno zodiacale del tuo nuovo cucciolo o del tuo storico amico a quattro zampe? Ecco come fare.

La lettura dell’oroscopo è un rituale insostituibile per molte persone, le quali trovano nello studio degli astri un buon modo per avere una visione esterna alla propria vita. Per gli appassionati di astrologia, l’idea che i pianeti influenzino tutte le forme di vita sulla Terra è una legge della natura certa e impossibile da ignorare.

Nel grande cerchio della vita sul pianeta, non possono mancare i nostri amici animali, protagonisti dei ricordi più belli, nonché dei momenti di allegria e spensieratezza. Anche i compagni a quattro zampe, in quanto esseri viventi, possono essere influenzati dalla posizione degli astri durante l’anno solare.

Se per gli umani amore, fortuna e successo sono gli elementi più ricorrenti nella narrazione dell’oroscopo, per gli amici animali lo saranno buon cibo, croccantini e tante coccole. Anche per loro, infatti, è disponibile un oroscopo giornaliero, mensile e annuale.

Scopri il segno zodiacale del tuo amico a quattro zampe

I cani e i gatti nati tra il 21 marzo e il 20 aprile, appartengono al segno zodiacale dell’Ariete e sono dotati naturalmente di un carattere vivace, attivo e anche un po’ ribelle. Gli amici a quattro zampe nati tra il 21 aprile e 20 maggio, invece, appartengono al segno del Toro e presentano un carattere molto diffidente con gli estranei, ma affettuoso con i padroni. I cani e i gatti nati tra il 21 maggio e il 20 giugno, invece, sono legati al segno zodiacale dei Gemelli e dimostrano un carattere molto socievole.

Più protettivi e tranquilli gli animali del Cancro, invece, nati tra il 21 giugno e il 20 luglio. I cani nati tra il 21 luglio e 20 agosto, legati al segno del Leone, mostrano un carattere sempre fiero, vanitoso e narcisistico talvolta. Precisi e schizzinosi, invece, sono i cani e i gatti nati tra il 21 agosto e il 20 settembre, legati al segno della Vergine. Equilibrato, socievole e affettuoso è il cane della Bilancia, nato tra il 21 settembre e il 20 ottobre.

I cani e i gatti nati tra il 21 ottobre e il 20 novembre, legati al segno dello Scorpione, dimostrano un carattere molto forte, dominante e introverso con gli estranei. Per quelli nati sotto il segno del Sagittario, tra il 21 novembre e il 20 dicembre, l’avventura è una costante di cui non poter fare a meno. Non si direbbe la stessa cosa dei cani del Capricorno, nati tra il 21 dicembre e il 20 gennaio, i quali sono propensi a rimanere prudenti. Infine, gli amici a quattro zampe dell’Acquario, nati tra il 21 gennaio e il 19 febbraio e i cani e gatti dei Pesci, nati tra il 20 febbraio e il 20 marzo, presentano caratteri molto simili, dimostrando affetto e gioia nei confronti dei loro padroni.