“Ho perso 8 kg senza dieta”: Emanuela Malavisi magrissima, cos’è successo all’ex Uomini e Donne

Emanuela Malavisi ha tentato di trovare l’amore nello studio di Maria De Filippi: ex dama, forse la rivedremo la prossima stagione.

Marchigiana di nascita, quarantenne, Emanuela ha studiato psicologia, ma di recente ha scoperto un altro talento e si è dedicata alla pittura, arte che ha imparato come autodidatta. Nella scorsa stagione di Uomini e Donne aveva intrapreso una relazione con Marco Antonio Alessio e la love story sembrava procedere bene, anche perché Emanuela è molto attiva sui social e gli scatti della coppia immortalata felice e innamorata non lasciavano spazio a dubbi.

Guardando proprio al suo profilo Instagram, tra l’altro, si nota come nel corso di pochi anni la Malavisi abbia avuto una trasformazione incredibile per quanto riguarda il look. Qualche anno fa, prima di diventare famosa anche grazie al programma di dating della De Filippi, portava i capelli molto lunghi che rispetto al taglio odierno le davano un aspetto molto “sbarazzino”. La Emanuela di oggi appare invece una donna molto più consapevole, matura, ma anche molto sensuale ed elegante.

Nelle recenti foto pubblicate sempre sul suo profilo social, Emanuela appare magrissima, tanto che un follower le ha chiesto come avesse fatto a ottenere una forma così smagliante. Ecco cosa ha risposto la ex dama.

Emanuela Malavisi super sexy e magra su Instagram, come ha fatto a perdere 8 chili “senza dieta”

La Malavisi oltre a cercare l’amore pratica molte attività creative, come la pittura – che è una recente scoperta – e dai social si capisce anche che è appassionata di sport e che tiene molto alla sua forma fisica. Rispetto al passato, Emanuela sembra oggi una donna completamente diversa, ma è anche vero che il suo periodico cambio di taglio ai capelli è divenuto ormai una sua caratteristica distintiva.

Anche dal punto di vista caratteriale Emanuela ha fin da subito mostrato le sue peculiarità: la psicologa vanta una spiccata forza e determinazione, e sicuramente gli studi che ha effettuato hanno contribuito a rendere la sua mente molto brillante. Un mix irresistibile, dunque, che potrebbe far capitolare molti uomini. Purtroppo al momento Emanuela è single, dopo che la relazione con Marco Antonio Alessio è giunta al termine in pochi mesi.

Sembra che Emanuela stia però guardando già oltre, infatti su Instagram appare bellissima, e anche molto magra. Alla domanda di un follower che le chiede “ti sei dimagrita molto… dieta o altro?” l’ex dama risponde così: “Ho perso sui 6 kg… tesoro, le uniche cose che a noi donne riescono a farci perdere peso la dissenteria e le delusioni d’amore“. Ecco svelato dunque il “segreto” di Emanuela, che è tornata in forma anche senza una rigida dieta.