Quali sono le migliori mete fuori Milano raggiungibili facilmente?

Milano, oltre a essere una splendida città ricca di monumenti e di bellezze da vedere, ha un’ottima posizione geografica che permette di visitare tantissime località senza dover percorrere lunghe tratte. La città Meneghina, tra l’altro, mette a disposizione svariati mezzi di trasporto con cui organizzare una gita fuori porta. Tra i più utilizzati è sicuramente possibile citare il treno, oppure i pullman. I mezzi pubblici, infatti, nella città della Madonnina funzionano molto bene e permettono di raggiungere tante località a costi contenuti.

Ma vediamo quali possono essere le mete che è possibile raggiungere facilmente.

La Certosa di Pavia

A circa 40 km dal capoluogo lombardo si trova la città di Pavia, animata da studenti e giovani che sorseggiano aperitivi in piazza. Non molto distante da questa città c’è il paesino Certosa di Pavia, di poco più di 5 mila abitanti.

Il comune è famoso proprio per l’iconica Certosa, un complesso monastico realizzato per volere dei Visconti, come mausoleo familiare. Nel lato destro del giardino c’è anche un museo, che ospita paramenti, sculture, dipinti, calchi in gesso ed altorilievi in marmo, molti dei quali restaurati di recente.

La Villa Reale di Monza

A circa 20 km da Milano si trova la città di Monza, ricca di storia e fascino. Le sue origini risalgono all’epoca dei Longobardi, quando la regina Teodolinda la scelse come residenza estiva.

Qui ci sono diversi luoghi imperdibili, come il Duomo, che custodisce la Corona Ferrea, che ha adornato il capo di molti imperatori europei. Uno dei monumenti più belli, però, è La Villa Reale (o Reggia), un palazzo in stile neoclassico risalente al XVIII secolo.

Trezzo sull’Adda e Crespi d’Adda

Un interessante itinerario per una gita fuori porta conduce a Trezzo sull’Adda, un paese dalle antichissime origini. Qui si può visitare il Castello Visconteo, che domina l’ansa del fiume da secoli.

Proseguendo per pochi chilometri in auto, magari utilizzando il servizio di noleggio auto con conducente a Milano, si può arrivare a Crespi d’Adda. Questo villaggio operaio, creato nel XIX secolo dall’industriale del cotone Cristoforo Benigno Crespi, è uno dei meglio conservati d’Europa ed è ancora attualmente abitato da qualche centinaio di persone.

Un territorio tutto da scoprire

Quelle sopra citate sono solo alcune delle località vicine alla capitale della moda che possono essere visitate senza doversi allontanare troppo. Ne esistono in realtà molte altre, come ad esempio il Lago di Como, il Lago d’Iseo, Vigevano, Bergamo, il Lago Maggiore, Mantova e molti altri ancora.

