Chiara Nasti, dopo il furto in casa si è concessa un nuovo orologio: questo vale più di un auto nuova

Il nuovo acquisto di Chiara Nasti lascia tutti a bocca aperta, dopo il furto che ha subito si è fatta un lussuoso regalo, di che si tratta e quanto ha speso.

Con la sua splendida bellezza e il suo modo di fare Chiara Nasti non passa mai inosservata agli occhi di tutti coloro che ogni giorno la seguono e la sostengono. Questi restano sempre senza fiato quando la vedono, di fronte alla sua irresistibile bellezza non possono fare a meno di ammirarla e riempirla di apprezzamenti e like.

Sui social è sempre più amata e seguita, sul suo profilo Instagram ad oggi conta 2milioni di follower, questi non perdono occasione per farle notare quanto sia meravigliosa e super sensuale, non notarla è davvero impossibile. I suoi post fanno sempre il pieno di complimenti e like, specie quando mette in risalto non solo la sua bellezza ma anche il suo corpo da favola. Anche con le forme arrotondate per via della gravidanza è bella da svenire.

Chiara Nasti rende spesso partecipi i suoi seguaci della sua quotidianità e loro non smettono di manifestarle il loro affetto e il loro sostegno. Nei prossimi giorni diventerà mamma per la seconda volta ed è al settimo cielo, non vede infatti l’ora di conoscere la sua bambina, la piccola si chiamerà Dea.

Chiara Nasti spende una cifra da capogiro dopo il furto, si è comprata un lussuoso orologio

La scorsa settimana la splendida influencer aveva deciso di prendersi una pausa sui social in vista del parto, però ha rotto il silenzio dopo ciò che è successo a lei e al marito. I due hanno dovuto fare i conti con un’amara sorpresa rientrando in casa, hanno infatti scoperto che erano entrati i ladri.

È la seconda volta che la coppia viene derubata quest’anno, Chiara Nasti su tutte le furie ha mostrato una foto in cui si vede la casa a soqquadro e ha scritto: “Questa è l’Italia, pezzi di m**da”. Nello scatto si vedevano molte scatole vuote di orologi Rolex e di gioielli, lei dopo il furto si è concessa un lussuoso regalo, un bellissimo orologio.

Tramite le sue Instagram stories che la ritrae mentre si scatta un selfie di profilo, il pancione in bella mostra è meraviglioso e lei come sempre è stupenda. Al polso dell’influencer spicca un favoloso orologio, ma non è certo un accessorio qualunque, la cifra infatti non è per tutti. Si tratta di un Cartier in oro giallo 18kt con bracciale a catena, costa 20.679 €.