Grande Fratello 2024, Signorini ha scelto il tiktoker: chi arriva nella casa

A pochi mesi dalla nuova stagione del Grande Fratello 2024, Signorini pare aver scelto il noto TikToker come concorrente.

A distanza di 4 mesi dall’ultima puntata del Grande Fratello 2023, il casting non sembra volersi fermare per le ferie estive, ma rimane al lavoro per la nuovissima stagione tutta da scoprire. In questi giorni sono state molte le indiscrezioni, alcune delle quali arrivate da Amedeo Venza, noto veterano del gossip all’italiana.

Secondo quest’ultimo, la nuova edizione prenderà vita il 16 settembre 2024 e proseguirà fino a marzo 2025, con un doppio appuntamento settimanale il lunedì e il giovedì in prime-time.

Anche quest’anno al timone troveremo l’ormai padrone di casa Alfonso Signorini, che in questi giorni è al lavoro insieme al cast per selezionare le figure del reality. I casting sono tuttora aperti e, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarà una pre-convivenza per testare la riuscita dei rapporti. Nel pieno dei preparativi, Venza svela ai suoi follower un’altra ghiotta indiscrezione, ossia l’ingresso di una figura amatissima su TikTok.

Il nuovo concorrente del Grande Fratello 2024

Bello e impossibile, così potremmo definirlo: Matteo Sinet, modello di professione, è diventato una celebrità su TikTok per i suoi video di skincare. Anche se Matteo è un nome ancora sconosciuto al pubblico di Canale 5, ha conquistato milioni di follower, specialmente tra le ragazzine. Oltre alle sue fan, il giovane pare aver catturato anche l’attenzione di Cinecittà.

Di origine italo-francese, Matteo ha 21 anni, visita spesso l’Italia per stare con i suoi parenti. Attualmente vive in Francia, ma lavorando come modello, risulta difficile che rimanga fermo per molto tempo nello stesso luogo. Su Instagram ha oltre 2 milioni di follower e su TikTok ne conta più di 4 milioni. Di lui, in realtà, non si sa molto poiché è molto riservato. Questa esperienza potrebbe essere un vero e proprio trampolino di lancio per Sinet, nonché un’occasione importante per parlare della sua vita al grande pubblico.

Per avere una conferma certa della sua partecipazione non ci resta che attendere, poiché come si legge dalla storia Instagram di Venza, “Non si sa ancora come sia andata la trattativa.”

Oltre a Matteo Sinet, in questi giorni sono stati fatti altri nomi di possibili concorrenti per la prossima edizione del Grande Fratello. Tra i più chiacchierati c’è Al Bano, uno dei più celebri interpreti della musica italiana a livello internazionale. Si parla anche di Ron Moss, il famoso Ridge di Beautiful, la storica soap opera americana. E ancora, Ida Platano, ex tronista di Uomini e Donne e spesso criticata sui social, potrebbe essere un’altra protagonista della Casa.