Amici 2024, Maria De Filippi stravolge il cast: chi resta e chi va via, tutti i nomi

Amici 2024, Maria de Filippi stravolge il cast: ecco chi resta nel parterre dei prof e chi va via. Le indiscrezioni sui possibili nomi.

Lavori in corso dietro le quinte di Amici. Il consolidato talent tornerà in onda subito dopo l’Estate: prima con la fase del pomeridiano e in seguito con il serale. Amici è tra i programmi di punta di Mediaset, realizzato in collaborazione con La Fascino di Maria de Filippi, è tra i format che consegue maggiori dati di ascolto.

Nel corso degli anni ha dato spazio a giovani talenti che oggi si sono affermati nel mondo della musica: da Alessandra Amoroso a Emma Marrone, ma anche Elodie, Annalisa, I The Colors, sono diversi i volti che attualmente primeggiano nelle hit e che devono molto a Maria de Filippi.

Attualmente sono in corso i provini per formare la nuova classe di Amici, tantissimi i ragazzi che sognano di diventare cantanti e ballerini professionisti. Come di consueto il debutto della nuova edizione del talent è previsto a metà settembre e secondo alcune indiscrezioni Maria de Filippi avrebbe stravolto il cast dei prof. Recenti rumors sostengono che il parterre dei professori subirà un cambiamento inaspettato. Ecco quali prof sono stati confermati e chi lascerà il programma.

Sembra certo l’addio di Emanuel Lo e di Anna Pettinelli. Il primo dovrebbe approdare in Rai con un nuovo progetto, mentre la Pettinelli tornerà ad occuparsi solo di radio. Anche Raimondo Todaro dovrebbe lasciare Amici: l’ex volto di Ballando con le stelle sarebbe prossimo a partire con una tourneé in giro per l’Italia: con lui ci saranno anche diversi ex allievi di ballo di Amici.

Amici 24, ecco quali prof lasciano il talent

Restano i dubbi sulla presenza di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: ecco cosa ha deciso Maria de Filippi. Per il momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali, ma la sostituzione di Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, appare certa. Su chi avrà puntato Maria de Filippi per sostituirli?

Il toto nomi è in corso già da qualche giorno, ma Queen Mary è solita stupire il suo pubblico. Di sicuro ci sarà Lorella Cuccarini, che grazie al talent di Maria de Filippi è tornata a ballare in prima serata. Per quanto riguarda Rudy Zerbi e Alessandra Celentano c’è chi sostiene che i due potrebbero lasciare Amici per partecipare a Pechino Express, ma a quanto pare Maria non ha nessuna intenzione di rinunciare ai due iconici coach.

Per ora Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Zerbi sono stati confermati nel cast. Resta solo di sapere chi saranno gli altri coach scelti dalla conduttrice. Tra i nomi maggiormente quotati quello di Elena D’Amario, tra i professionisti di Amici da diversi anni e Giusy Ferreri.