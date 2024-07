Luca di Temptation Island 2024 e l’incredibile somiglianza con la star di Uomini e Donne

Luca, uno dei fidanzati di questa edizione di Temptation island, somiglia in modo incredibile a una delle star di Uomini e Donne.

In tanti hanno avuto il sospetto che ci sia un legame di parentela tra Luca – uno dei fidanzati di questa nuova stagione di Temptation Island – e un volto noto di Uomini e Donne. Scopriamo come stanno davvero le cose.

Questa edizione di Temptation island ha suscitato non solo grandi entusiasmi ma anche forti polemiche. Il programma di Mediaset continua ad essere tra i più amati e i più seguiti anche grazie alla bravura e alla simpatia del presentatore, il bel Filippo Bisciglia, ex gieffino diventato ormai una presenza fissa delle nostre estati.

Mai come quest’anno i fidanzati e le fidanzate sono stati intraprendenti e agguerriti. Fin dalle primissime puntate alcuni si sono lasciati molto andare con i rispettivi tentatori e tentatrici. In questa edizione di Temptation ci sono 7 coppie. Una è entrata un po’ in ritardo rispetto alle altre.

La coppia entrata “in corso d’opera” è stata quella formata da Gaia e Luca. I due giovani sono lì in quanto Luca ha tradito per ben tre volte la fidanzata che vuole capire se è davvero innamorato di lei oppure no. Tutti hanno notato una certa somiglianza tra il ragazzo e un volto noto di Uomini e Donne. Saranno forse parenti?

Temptation Island: Luca identico alla star di Uomini e Donne

Temptation Island, per questa edizione, è giunta quasi al termine ma ci aspetta di nuovo a settembre con nuove coppie e nuove dinamiche. Nel frattempo, però, molti si chiedono come andrà a finire tra le coppie rimaste ancora sull’isola. E alcuni hanno evidenziato che il fidanzato Luca potrebbe essere parente di un volto noto di Uomini e Donne.

Molti telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare una incredibile somiglianza tra Luca e la star indiscussa di Uomini e Donne: l’opinionista Gianni Sperti. Capelli scuri, pelle abbronzata, barba curata, sguardo intenso sempre “coperto” dagli occhiali da sole. Luca e l’ex marito di Paola Barale sembrano due gocce d’acqua. Tuttavia, pare non ci sia alcun legame di parentela tra i due.

Come anticipato Luca è entrato a Temptation per capire se è ancora innamorato della fidanzata Gaia. Quest’ultima, dal canto suo, dopo aver perdonato addirittura tre tradimenti vuole scoprire se il fidanzato è cambiato oppure no. Il giovane non sembra particolarmente pentito e ha addirittura detto, in una delle scorse puntate della trasmissione, che il tradimento per lui è un’esigenza fisiologica.

Gaia, a quel punto, si è lasciata molto andare con uno dei tentatori e i due sono entrati fin troppo in intimità con abbracci e parole dolci. La coppia non è ancora uscita e, quindi, vedremo solo nelle prossime puntate cosa succederà tra i due: usciranno insieme dopo il falò di confronto oppure ognuno prenderà la propria strada?