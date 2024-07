Roberto Valbuzzi stravolge il look: via la barba, la star di Cortesie per gli ospiti è irriconoscibile

Niente più barba per Roberto Valbuzzi di Cortesie per gli ospiti: i fan spiazzati dal cambio di look del cuoco diventato un personaggio televisivo.

D’estate, molti uomini abituati a portare la barba decidono di radersi per poter prendere il sole più uniformemente ed evitare così che mezza faccia resti bianca sotto il peli fitti del viso. Poi c’è anche chi non si lascia scoraggiare da tale prospettiva e lascia la barba lì dov’è anche con 40° C all’ombra. Ci sono infatti volti maschili che hanno fatto della loro barba un elemento intoccabile.

Pensiamo per esempio allo chef Cannavacciulo: ve lo immaginate senza barba? Fondamentalmente, neanche lui sarà capace di immaginarsi rasato e per questo evita da anni di radersi completamente. Anche un altro cuoco televisivo è famoso per la sua barba: si tratta di Roberto Valbuzzi.

Valbuzzi, esperto di cucina, ristoratore e grande appassionato di campagna e prodotti naturali è diventato famoso grazie a Gambero Rosso Channel intorno al 2011. Già allora aveva la barba. Il varesino classe ’89, è cresciuto nella fattoria dei nonni a Mornago e ha sempre raccontato di aver sviluppato la grande passione per la cucina dopo aver imparato ad amare la terra e la bontà dei prodotti freschi e genuini.

Oggi Roberto Valbuzzi è conosciuto soprattutto come giudice nel programma Cortesie per gli ospiti su Real Time. Fuori dalla tv si dà invece da fare come proprietario del ristorante Crotto Valtellina a Malnate, dove fa il possibile per continuare a portare avanti la sua idea di ristorazione consacrata alla tradizione culinaria della sua famiglia.

Roberto Valbuzzi toglie la barba: per i fan è un’altra persona!

In un video postato sui social, Roberto Valbuzzi ha spiazzato i suoi tanti follower sfoggiando un nuovo look: il cuoco è senza barba! Nel video il cuoco è in macchina, insieme alla moglie Eleonora Laurito. Ed è proprio lei a presentare il nuovo look del marito. “Ho il toy-boy per il weekend“, scherza Eleonora, sottolineando il cambiamento che rende quasi irriconoscibile Roberto.

“Sì, comunque l’ha tagliata“, dice la ragazza, “e anch’io fatico a riconoscerlo sbarbato“. Lui si tocca il viso, un po’ imbarazzato. Poi commenta appellandosi “Giovincello“. E non sembra del tutto a suo agio con il suo nuovo look: dovrà abituarsi.

La buona notizia, spiega Eleonora, è che la barba ricrescerà in fretta, e in questo modo il marito potrà tornare ad avere il volto che lei più conosce e apprezza. E lo stesso vale per i fan che hanno faticato a vederlo con questo nuovo look. Una settimana, massimo due e Roberto tornerà di nuovo barbuto. Erano tre anni che non la tagliava. E in un suo post su Instagram, il cuoco ha commentato la novità con la frase: “Finalmente un po’ di freschezza“.