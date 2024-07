Clio Make Up volta pagina dopo la fine del matrimonio: via dall’Italia, l’annuncio – Video

Dopo la fine della sua storia d’amore, Clio Make Up annuncia ai fan alcune novità e decisioni importanti per la sua vita.

Clio Zammatteo, in arte Clio Make Up, è una delle beauty guru e make up artist più amate e apprezzate dal pubblico internazionale. Star della prima generazione di YouTube, la passione di Clio per il beauty, si è trasformata in un vero e proprio business ricco di traguardi e successi.

Da anni la make up artist era legata sentimentalmente al videomaker Claudio Midolo, dalla cui relazione sono nate le figlie Grace Cloe e Joy Claire. Con un comunicato social estremamente diretto, l’amatissima coppia ha annunciato la fine del loro matrimonio.

L’annuncio ha creato scompiglio nei fan della coppia, i quali da anni seguivano con passione e affetto le avventure oltreoceano di Clio e Claudio, i traguardi, i successi, nonché la nascita delle due figlie. A pochi giorni dall’annuncio, però, la make up artist ha preso delle decisioni molto importanti per il suo futuro.

Clio Make Up: l’annuncio shock per i fan italiani

La fine del matrimonio con Claudio Midolo, ha lasciato una ferita profonda nell’animo della beauty guru italiana. Il sofferto comunicato dell’ormai ex coppia, ha seguito i rumors che da giorni parlavano di un periodo di grave crisi tra moglie e marito. A pochi giorni dall’annuncio, però, Clio Make Up ha deciso di dare una svolta alla sua nuova vita da mamma single.

L’amatissima make up artist ha deciso di concedersi un breve viaggio in Corea, meta da sempre sognata e mai raggiunta. Per Clio Make Up si tratta della prima esperienza con un viaggio così lungo, che ha deciso di sperimentare in compagnia delle sue amiche, nonché colleghe di lavoro. Nel paese nipponico, la make up artist andrà alla ricerca di trattamenti e prodotti in sperimentazione e rivoluzionari, in grado di offrire il miglior risultato possibile.

Nonostante l’assenza dell’ormai ex marito Claudio, per Clio Make Up si tratta di un’ottima opportunità per guarire le ferite d’amore e provare nuove esperienze divertenti e utili per il suo lavoro nel mondo del beauty system.

La beauty guru ha annunciato il suo viaggio pubblicando una Instagram stories e mostrandosi ai fan spensierata ed elettrizzata per l’avventura.