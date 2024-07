Temptation Island, malore per un protagonista: “Volato a terra, parecchie abrasioni”. Come sta

Un protagonista di Temptation Island ha accusato un malore, è caduto riportando parecchie abrasioni. Di chi si tratta e cosa è accaduto?

Poche puntate e finirà la stagione in onda del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Giovedì 18 luglio assisteremo all’uscita di scena di un’altra coppia? L’attesa è quasi finita ma c’è una notizia che coinvolge la famiglia di Temptation Island.

Sono cambiate le tempistiche di programmazione di Temptation Island. L’ultima puntata prevista originariamente il 1° agosto è stata anticipata al 25 luglio con la penultima puntata che andrà in onda solo il giorno prima, il 24 luglio. La scelta è stata determinata dalla necessità di lasciare almeno un mese di stop tra la fine della stagione in corso e l’inizio della prossima previsto per settembre nella versione autunnale. La prima edizione del reality show risale al 2005 con Maria de Filippi alla conduzione.

Le vicende delle coppie e dei tentatori continuano ad appassionare i telespettatori con uno share medio del 30%. Padrone di casa continua ad essere Filippo Bisciglia che sembrerebbe guadagnare per Temptation Island tra i 45 mila e i 50 mila euro. Mentre ci avviciniamo alla fine del reality, è arrivato l’annuncio di un protagonista finito in ospedale.

Abrasioni per un protagonista del reality show finito in ospedale

Dobbiamo fare un passo indietro nel tempo fino alla decima edizione del reality. Ricordate Federico Viviani, entrato nel programma insieme all’ex fidanzata Alessia Ligotti? Durante le puntate Federico ha ammesso di non essere innamorato della ragazza e ha cominciato ad avvicinarsi alla single Carmen mentre Alessia ha stretto amicizia con Lollo il tentatore.

Davanti al falò hanno deciso di non poter più continuare a stare insieme. Sembrerebbe che ad oggi Federico sia ancora single. Una foto pubblicata sui social ha preoccupato i suoi follower. Il ragazzo è stato immortalato in barella. Poi sono arrivate le spiegazioni. Federico ha detto di stare bene, solo qualche abrasione e un po’ di cervicale. Ha raccontato che è caduto dalla bici insieme ad un amico per il caldo e la stanchezza. Spingevano a circa 45 km/h per allenarsi.

A causa della poca lucidità ha toccato la ruota di una bicicletta davanti ed è caduto a terra. L’amico che era dietro è volato sopra al ragazzo. Fortunatamente una macchina li ha evitati e il conducente è sceso per prestare i primi soccorsi dopo aver chiamato un’ambulanza. Sui social Federico ironizza una volta tornato a casa mostrando le abrasioni e dicendo “I nuovi tattoo”.