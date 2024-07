Bonus salute: quanti soldi puoi risparmiare e come fare, guida pratica

Il bonus salute è un ottimo strumento per risparmiare sulle spese farmaceutiche, tenendo conto delle giuste procedure da compiere.

In un periodo in cui le spese sanitarie possono pesare significativamente sul bilancio familiare, risparmiare grazie al bonus salute è un’opportunità preziosa. Sappiamo quanto il sistema sanitario sia un tema fragile e di come gli italiani stiano affrontando con le proprie tasche visite urgenti che con il pubblico sarebbe impossibile.

Anche le medicine comportano sfide economiche non indifferenti, ma quali strumenti abbiamo a disposizione per attutire tali uscite?

Come risparmiare sugli acquisti di dispositivi medici

Il bonus salute corrisponde alle detrazioni fiscali per l’acquisto di dispositivi medici. Per poter beneficiarne è fondamentale conoscere alcune regole specifiche. Secondo la circolare n. 20/2011 dell’Agenzia delle Entrate, i dispositivi medici possono essere detratti anche se acquistati in erboristeria o online, e non solo in farmacia. Tuttavia, ci sono condizioni precise da rispettare.

È necessario possedere infatti:

1. Documentazione completa: Lo scontrino o la fattura devono riportare chiaramente il nome del soggetto che sostiene la spesa e una descrizione dettagliata del dispositivo medico acquistato. La dicitura generica “dispositivo medico” non è sufficiente per ottenere la detrazione.

2. Marcatura CE: È necessario dimostrare che il dispositivo medico è conforme alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE, che ne certificano la sicurezza e l’efficacia. Questa conformità è attestata dalla marcatura CE sul prodotto.

Per semplificare il processo, al momento dell’acquisto, assicurati che il documento fiscale riporti il tuo nome e la descrizione specifica del dispositivo medico. Questo è un requisito fondamentale per la detrazione. Mantieni la documentazione che attesta la conformità del dispositivo alle direttive europee. Per i prodotti inclusi in un elenco predefinito, è sufficiente conservare la prova della marcatura CE.

Tuttavia alcuni dispositivi medici sono già inclusi in un elenco ufficiale di prodotti detraibili. In questo caso, non è necessario verificare ulteriormente la conformità del prodotto, ma è comunque importante conservare la documentazione relativa alla marcatura CE.

Risparmiare sulle spese sanitarie è possibile seguendo attentamente le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Per essere sicuri di non commettere errori si consiglia di mantenere una cartella organizzata con tutte le fatture, scontrini e documentazioni di conformità per facilitare la compilazione della dichiarazione dei redditi. Solo così si ha la situazione sotto controllo e avere un’idea del possibile rimborso. Se si hanno dubbi o incertezze, è sempre utile rivolgersi ad un commercialista o a un consulente fiscale per assicurarti di non perdere nessuna opportunità di risparmio.