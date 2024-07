Risparmia sul dentista, dì addio alle macchie sui denti con questo rimedio naturale

Il trucco naturale che vi fa risparmiare sul dentista

Secondo gli esperti, i principali responsabili delle macchie dentali sono il tè, il cacao, il caffè, il tabacco da masticare e il fumo. Dobbiamo però ricordare che ne esistono diverse tipologie: ci sono infatti quelle di colore nero, grigio-azzurro, marroni, verdi-azzurre o gialle. Queste differenti tonalità variano a seconda delle nostre abitudini alimentari e della qualità della nostra igiene orale. I dolci ricchi di zucchero o le bevande troppo acide, come le spremute di agrumi o alcuni integratori, possono ad esempio causare la formazione di macchie nere.

Coloro che hanno invece i denti di un colore verde-azzurro, sono sicuramente delle persone che lavorano nell’industria chimica, precisamente dove si produce il mercurio, il rame o il nichel. Quali sono allora i metodi per poter eliminare questo problema estetico? I dentisti eseguono solitamente l’ablazione professionale, che è sostanzialmente un trattamento in cui si utilizzano gli ultrasuoni, dei getti d’acqua e l’aria.

Questo procedimento ha però un costo che può variare mediamente tra le 50 e le 300 euro. Tuttavia, esistono anche dei metodi naturali gratuiti, che tutti possono eseguire con facilità e senza grossi problemi. Il primo consiglio, è ovviamente quello di sciacquare la bocca subito dopo aver mangiato o bevuto i cibi che causano le macchie dentali. E non solo: per prevenire la loro formazione dovreste inoltre utilizzare una cannuccia quando bevete il vino, le bevande gassate o i succhi di agrumi. Dopodiché, è consigliabile lavare i denti due volte al giorno con un dentifricio sbiancante, poiché vi aiuterà a rimuovere le eventuali placche e i vari residui di cibo.

Per quanto riguarda i rimedi naturali, potete ad esempio utilizzare il bicarbonato di sodio e il limone, l’olio di cocco e la buccia di banana. La parte interna di quest’ultima andrebbe strofinata sui denti, poiché le sue sostanze (potassio, magnesio e manganese) riescono a rimuovere le macchie. L’olio di cocco, che è molto utile per sbiancare i denti, dovreste invece usarlo per sciacquare la bocca per 15-20 minuti. Infine, potreste mescolare due volte la settimana il bicarbonato di sodio con una piccola quantità di limone. Si tratta di un metodo molto efficace, soprattutto perché ha delle proprietà sbiancanti.