Elena Santarelli, hai mai visto il fratello Emiliano? Sono due gocce d’acqua – FOTO

Si chiama Emiliano ed è il fratello della showgirl Elena Santarelli: lo avete mai visto? Ecco di chi si tratta!

Non è passato di certo inosservato uno scatto pubblicato da Elena Santarelli e che la ritrae in compagnia del fratello. Sono davvero due gocce d’acqua!

Tra le showgirl più apprezzate e seguite del piccolo schermo nostrano, Elena Santarelli è riuscita a costruire nel corso degli anni una carriera ricca di successi e all’insegna delle grandi soddisfazioni. Tanti, in effetti, sono i programmi a cui ha preso parte e che le hanno permesso di conquistare l’affetto di tantissimi telespettatori.

Molti di questi non perdono l’occasione di seguirla anche sui social dove, non a caso, vanta davvero tantissimi follower. Proprio al popolo del web non è sfuggito uno scatto che ritrae la Santarelli in compagnia del fratello Emiliano. Lo avete mai visto? Ecco di chi si tratta!

Elena Santarelli, hai mai visto il fratello Emiliano? La foto non è passata inosservata

Conduttrice e attrice molto apprezzata, Elena Santarelli condivide spesso tramite i social alcuni momenti della sua vita sia professionale e privata. Proprio soffermandosi su quest’ultima, la showgirl è convolata a nozze nel 2014 con l’ex calciatore Bernardo Corradi. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli, ovvero Giacomo nel 2009 e Greta Lucia nel 2016.

A proposito della sua famiglia, inoltre, vi interesserà sapere che Elena Santarelli ha un fratello di nome Emiliano. Particolarmente riservato, di lui si sa davvero ben poco. Se tutto questo non bastasse il suo profilo social è impostato su privato e per questo motivo non è possibile ottenere maggiori informazioni sul suo conto. Non è dato pertanto sapere quale percorso di studi abbia seguito e nemmeno che lavoro svolga.

A lasciar trapelare qualche dettaglio su di lui ci pensa di tanto in tanto la sorella Elena che lo include in alcune delle sue storie pubblicate su Instagram. Ne è un chiaro esempio un recente scatto che vede la showgirl in compagnia del fratello e la scritta “Bro“. Una foto che non è passata di certo inosservata agli occhi dei fan che non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra i due. Emiliano ed Elena Santarelli, infatti, sono due vere e proprie gocce d’acqua!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Ma non solo, sempre Elena Santarelli ha postato alcuni scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza. A corredo di quest’ultimi la seguente didascalia: “Grazie fratellone per questo scatto“. Per poi aggiungere: “Mio fratello ha fatto uno scatto bello“. Parole che fanno trapelare il bene e la sintonia che c’è fra di loro.