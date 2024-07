Royal Family, brutta sorpresa per il principe George: costretto a farlo a soli 11 anni

Il Principe George di Galles ha appena compiuto 11 anni. Grandi festeggiamenti nella Royal Family. Questo compleanno segna un punto di rottura con il passato.

Lunedì 22 luglio è stato un giorno di grande festa per la Royal Family inglese. Uno dei membri più giovani e più amati ha compiuto 11 anni. Si tratta del principino George, figlio dell’erede al trono William e di Kate Middleton.

È stato presentato al mondo poche ore dopo la nascita. I suoi genitori (come da tradizione) hanno posato brevemente sui gradini della Lindo Wing del St Mary’s Hospital di Londra con il loro piccolo fagottino, avvolto in uno scialle di lana merino bianca. Ora è stata rilasciata una foto in bianco e nero sui canali ufficiali dei Principi di Galles in cui George appare estremamente cresciuto, un bambino sorridente ed elegante, con i capelli pettinati da un lato mentre indossa una giacca e camicia. Moltissimi sono stati i commenti di auguri: “Oh mio Dio, non posso credere che il principe George abbia 11 anni, come vola il tempo” , “Buon compleanno principe George, spero che tu abbia una bella giornata con la tua famiglia”.

Principe George, dopo il suo 11esimo compleanno tutto cambierà

Il Principe George di Galles ha partecipato a diversi eventi pubblici recentemente. Ha incontrato Taylor Swift durante l’Eras Tour della cantautrice americana ed è stato visto sugli spalti con il padre William per tifare Inghilterra nella finale degli Europei 2024 contro la Spagna.

Non è stato un anno facile per lui e i fratellini. Stanno affrontando, infatti, il dolore della malattia della madre. Kate Middleton in persona, infatti, ha comunicato pochi mesi fa tramite un video su Instagram di avere un cancro per il quale si sta sottoponendo a chemioterapia. In quella circostanza chiese rispetto e delicatezza nei confronti dei figli.

Tuttavia, è la stessa Principessa del Galles a volere che tutto proceda con normalità, soprattutto in un giorno speciale come un compleanno. Secondo Fox News Digital, George ha celebrato con una bella festa, una partita di calcio e la sua mamma gli ha preparato una torta speciale con le sue mani.

Questo sarà l’ultimo compleanno da “bambino” per lui. Dal prossimo tutto cambierà. Esiste una “regola ferrea” nella Royal Family alla quale si dovrà attenere anche lui. Al raggiungimento del 12esimo anno di età, il suo stile di vita verrà stravolto. In quanto futuro re, dovrà iniziare il training per assumere quel ruolo. Inoltre, a partire dall’età di 12 anni, i reali sono tenuti a fare viaggi aerei separatamente per preservare la linea di successione in caso di incidente. Tra qualche anno (intorno ai 16 anni) gli verrà chiesto addirittura di partecipare attivamente alla pianificazione del proprio funerale.