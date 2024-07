Puoi parlargli di ciò che vuoi, ma mai di lavoro: questi segni zodiacali non ne vogliono proprio sapere

Ci sono persone che vivono per lavorare e persone che vivono per evitare il lavoro: dipende tutto dal segno zodiacale!

Coloro che non amano parlare di lavoro in genere si comportano così per due motivi: o hanno un lavoro troppo stressante, e quindi preferiscono pensarci il meno possibile, oppure semplicemente non amano particolarmente lavorare e la considerano un’incombenza inevitabile ma di cui farebbero serenamente a meno.

Quando parlano di lavoro quindi lo fanno di malumore e tendono a tagliare corto il più possibile, preferendo dedicare le proprie energie ad altri argomenti.

I segni che non vogliono mai parlare di lavoro

GEMELLI – Se ci fosse un premio per gli eterni Peter Pan, i Gemelli lo vincerebbero ogni anno. I nati sotto questo segno, infatti, tendono a prendersi meno responsabilità possibili, ad avere un approccio piuttosto superficiale alle cose e, come se non bastasse, a mentire senza problemi pur di evitare qualsiasi scocciatura. Come si capisce facilmente i nati sotto il segno dei Gemelli detestano con tutto il cuore parlare di lavoro perché è l’ambito della vita in cui si trovano meno a proprio agio: dover rispettare date, scadenze, responsabilità e rapporti gerarchici è proprio un incubo per loro.

CANCRO – I Cancerini sono persone molto dolci ma molto insicure, che tendono ad avere poca autostima e un fortissimo senso critico nei propri confronti. Per questo motivo hanno molta paura delle responsabilità e del confronto con le altre persone, due aspetti essenziali e inevitabili della vita lavorativa di chiunque. Quindi odiano con tutto il cuore parlare di lavoro e in linea generale lavorare. Non necessariamente perché siano pigri (anche se molti Cancro lo sono), semplicemente perché preferiscono di gran lunga pensare a cose più rassicuranti come l’amore, l’amicizia e i loro molti passatempi.

LEONE – Il Leone tende ad assumere sempre delle posizioni di leadership in tutti gli ambiti della sua vita, ovviamente anche nel lavoro. Per questo motivo finisce spesso per sentire la pressione delle sue responsabilità e, anche se in genere gli piace e trae molto piacere dal fatto di guidare altre persone, come tutti ha bisogno di prendersi delle pause. Per questo motivo il Leone spesso evita di parlare di lavoro fuori dall’orario lavorativo perché ha bisogno di distrarsi e di godersi la vita nel proprio tempo libero. Il divertimento per lui è quasi importante come il lavoro e di certo non è una persona che vive per lavorare.