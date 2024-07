Sicuro di saper usare la lavastoviglie? Questi due simboli vengono sempre confusi e alla fine spendi il doppio in elettricità

Saper utilizzare la nostra lavastoviglie è fondamentale per risparmiare denaro. Ecco i simboli da conoscere a menadito

La lavastoviglie, una potente alleata della nostra vita familiare. È nelle nostre case da decenni, ormai, con una importanza e una efficienza sempre crescenti. Ma siamo davvero sicuri di saperla usare adeguatamente? Fate attenzione a questi simboli, perché se non sapete interpretarli bene, alla fine spenderete molto di più in termini di bolletta.

E, peraltro, dovremmo ormai sapere che le bollette non perdonano. Da mesi, anzi, da anni, tutti noi italiani patiamo sulla nostra pelle aumenti e rincari dei costi dell’energia. Luce e gas che poi entrano nelle nostre bollette con importi davvero significativi. A poco sono valsi i trucchetti – veri o presunti – per risparmiare. Occorre, invece, un uso consapevole che, se non conosciamo bene i nostri elettrodomestici, è impossibile.

Negli anni, la lavastoviglie è passata da un lusso per pochi a un elettrodomestico comune nelle case di tutto il mondo. Con il progresso tecnologico, le lavastoviglie moderne sono diventate più efficienti, ecologiche e accessibili. Il consiglio è sempre quello di investire su elettrodomestici di ultima generazione, per essere all’avanguardia sia sotto il profilo ambientale, ma anche per quel che concerne l’economia. Ovviamente, però, tutto questo ha un senso, se poi usiamo correttamente la nostra lavastoviglie…

Come usare correttamente la lavastoviglie

Soprattutto le lavastoviglie di ultima generazione hanno una lunga serie di programmi personalizzati e di opzioni. Saper usare al meglio il nostro elettrodomestico può fare la differenza in termini energetici, ma anche evitare che il dispositivo si danneggi e abbia dei problemi. In entrambi i casi, questioni che incidono sul nostro portafogli.

La maggior parte delle lavastoviglie, per esempio, ha da tempo il programma automatico, identificabile con l’icona “Auto”. Questo regola automaticamente la temperatura (tra 40° e 70° o tra 45° e 65°), il consumo di acqua e la durata del ciclo in base al livello di sporco delle stoviglie. Il programma Eco, che lava a circa 50°, è ideale per il lavaggio quotidiano delle stoviglie. Consuma meno acqua ed energia rispetto ai programmi normali o automatici, ma richiede più tempo (tra due e quattro ore). Questo programma è particolarmente efficace nei modelli di lavastoviglie di ultima generazione con alta efficienza energetica, anche se potrebbe non essere adatto per stoviglie molto sporche.

Indicati con simboli che mostrano una “h” e un numero (1, 3, 4…), i programmi rapidi offrono un lavaggio veloce (tra 30 minuti e un’ora) a basse temperature (tra 40° e 45°). Sono perfetti per stoviglie poco sporche e risparmiano energia, poiché la fase di asciugatura è ridotta o assente. Il programma intensivo, spesso indicato da simboli che rappresentano pentole o piatti, utilizza temperature molto elevate (65°-70°) per pulire efficacemente stoviglie e pentole molto sporche. Questo programma consuma più energia a causa delle alte temperature sia nella fase di lavaggio che di asciugatura e dura generalmente dalle due alle due ore e mezza.

Attenzione, poi, ai simboli che possono indicare delle problematiche nella nostra lavastoviglie. Il rubinetto, per esempio, indica problemi con l’afflusso di acqua, dovuti a un filtro ostruito, un tubo piegato o un rubinetto chiuso. Potrebbe anche segnalare problemi elettronici. Le frecce curvate segnalano la mancanza di sale nella lavastoviglie, necessario per addolcire l’acqua e prevenire la formazione di calcare. Intervenire tempestivamente può evitare di spendere tanti soldi per riparare la nostra lavastoviglie.