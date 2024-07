Teli da mare, massima attenzione: la lavatrice potrebbe non bastare

Dopo una giornata trascorsa in spiaggia è normale lavare i teli da mare. Ma attenzione: potrebbe non essere sufficiente.

Mare fa rima con spiaggia che fa rima con sabbia. Sabbia che finisce ovunque. Per questo, ogni sera, di ritorno dalla spiaggia, è buona regola infilare i teli in lavatrice per lavarli per bene. Ma attenzione: potrebbe non bastare. Lavare i teli in lavatrice potrebbe non essere sufficiente per la nostra salute.

Le giornate al mare con la famiglia, con il partner o con gli amici sono sempre stupende: un’occasione per divertirsi e rilassarsi. Ma c’è un piccolo problema: la sabbia. la sabbia finisce ovunque e una volta tornati a casa è inevitabile dover lavare ogni sera i teli da mare sui quali ci siamo stesi.

Oltre alla sabbia sui teli da mare, nel corso della giornata, finisce praticamente di tutto: creme solari, olii abbronzanti, residui di cibo. Va da sé che ogni sera devono essere accuratamente lavati e igienizzati ma, molto spesso, il semplice lavaggio in lavatrice non è sufficiente.

Teli da mare: ecco cosa fare per igienizzarli veramente

Tornate dalla spiaggia ogni sera ci tocca un compito noioso ma inevitabile: lavare i teli che abbiamo usato in spiaggia. Infatti essi assorbono di tutto: dalla sabbia alle creme solari. Se non li laviamo e igienizziamo con cura possono irritare la nostra pelle o far sorgere infezioni. Vediamo come rimuovere ogni residuo.

Mettere subito i teli da mare in lavatrice non è una buona idea: prima devi agitarli per bene in modo da rimuovere ogni granellino di sabbia. La sabbia, infatti, può anche danneggiare la lavatrice infilandosi nei filtri. Per rimuoverla tutta, fa così: scuoti per bene il telo, poi lascialo asciugare al sole e, infine, agitalo nuovamente. Solo a questo punto puoi procedere con il lavaggio in lavatrice.

Non fare il lavaggio rapido e utilizza una temperatura dell’acqua abbastanza calda – a meno di non utilizzare poi l’asciugatrice: in questo caso sarà quest’ultima ad eliminare eventuali batteri grazie al calore – e utilizza detersivi ricchi di enzimi che eliminano bene lo sporco senza bisogno di pre-trattare.

Se, però, ci sono macchie di crema molto resistenti, allora, prima del lavaggio in lavatrice puoi provare con un pre-trattamento a base di sapone di marsiglia o di bicarbonato: lascia agire qualche minuto e poi procedi. Per le macchie di olio, invece, puoi usare un po’ di sapone liquido per i piatti.

Ultimo suggerimento per igienizzare al meglio i tuoi teli da mare: non utilizzare mai l’ammorbidente. Infatti gli ammorbidenti creano una sorta di filtro ceroso sulla stoffa del telo che impedisce al detersivo di penetrare a fondo e di igienizzare i tessuti per bene durante il lavaggio.