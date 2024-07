Sono gli amici che tutti vorremmo avere: i segni zodiacali perfetti per noi

Uomini e donne che sanno essere buoni amici appartengono ai segni zodiacali più amabili e allegri: sono un tesoro da non lasciarsi scappare.

Quando ci troviamo ad affrontare situazioni difficili o ci sentiamo particolarmente soli vorremmo avere accanto un amico fidato, in grado di proteggerci o almeno di darci l’appoggio di cui abbiamo bisogno.

Come purtroppo molti scoprono a proprie spese, è molto difficile trovare un vero amico ma le stelle ci vengono incontro indicandoci quali segni posseggono le caratteristiche ideali per essere l’amico di una vita.

I segni zodiacali che sanno essere buoni amici

ACQUARIO – I nati sotto il segno dell’Acquario sono persone di grande generosità e altruismo. Tendono infatti a fare di tutto per aiutare gli altri, a prescindere da chi siano, perché considerano una vera e propria missione rendere il mondo un posto migliore e contemporaneamente rendere felici le persone che hanno intorno. Sono anche estremamente allegri, in grado di vedere il buono in qualsiasi situazione e raramente si lasciano abbattere dalle difficoltà. Questo fa di loro gli amici ideali, soprattutto nei momenti difficili, quando abbiamo bisogno di qualcuno che ci infonda ottimismo e fiducia nel futuro.

CAPRICORNO – Il segno del Capricorno è certamente uno dei meno espansivi dello zodiaco. Per questo potrebbe sembrare un amico poco affettuoso e in effetti lo è. Preferisce di gran lunga dimostrare il proprio sostegno con gesti pratici e concreti, senza smancerie. Sarà l’amico che ci farà la spesa quando siamo malati, che ci verrà a prendere quando l’auto sarà rimasta in panne e che sarà anche disposto a prestarci dei soldi se ci trovassimo in difficoltà economiche. Un Capricorno è quindi l’amico perfetto per risolvere situazioni concrete, ma uno dei peggiori se avessimo bisogno di comprensione ed empatia: tende a giudicare moltissimo, e spesso in maniera negativa.

BILANCIA – I nati sotto il segno della Bilancia cercano sempre di portare armonia intorno a sé. Vogliono infatti evitare i contrasti o appianarli nel caso in cui fossero già scoppiati. Cercheranno sempre di assecondare tutti i bisogni degli amici allo scopo di vederli felici e soddisfatti. Sono la spalla perfetta su cui piangere perché saranno in grado di ascoltare senza emettere giudizi troppo duri e sono spesso anche estremamente comprensivi, soprattutto quando si trovano davanti una persona o un amico che sta soffrendo profondamente. Hanno solo un difetto: non si schiereranno mai apertamente contro qualcuno per sostenere i propri amici.