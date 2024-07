Capi in lino, sbagli tutti quando li stiri: i trucchi delle lavanderie

In estate, i capi in lino, sono molto di moda ma hanno un problema, come si stirano? Ecco che vi sveliamo tutti i segreti.

Con la bella stagione a tutti piace vestirsi con qualcosa di leggere e fresco. La soluzione perfetta sono proprio i capi in lino. Ma hanno un problema importante. Sono sempre stropicciati e poi quando dobbiamo stirarli diventano un vero e proprio incubo, confessiamolo!

Ma da oggi in poi non sarà più così. Il motivo? Vi sveliamo noi alcuni trucchi sia per stirarli che per lavarli in modo corretto e fare ancora meno fatica. Sicuramente ti abbiamo incuriosito, scorri le prossime righe per scoprire di cosa parliamo.

Capi in lino facili da stirare con questo metodo

L’estate chiama i capi in lino e loro rispondono! Sono ottimi come qualità del materiale ma non solo. Leggeri e non si attaccano alla pelle ci aiutano a combattere il caldo. Ma c’è un grande problema. Parliamo di un tessuto molto delicato. Ha bisogno di alcune regole particolari che devono essere seguite, sia per il lavaggio che per la stiratura.

Ma quali sono i passaggi corretti? Come prima cosa separiamo i capi di lino dagli altri. Ovviamente dividiamoli anche in capi chiari e scuri, così siamo certi che quest’ultimi non perdano colore rovinando i primi. Ottimo poi è scegliere un sapone neutro. Se laviamo i nostri capi a mano, è importantissimo, non strizziamoli eccessivamente. Potremmo, così facendo, rovinare le fibre e deformare il nostro capo.

Leggiamo, poi, con molta attenzione l’etichetta. È importante la temperatura dell’acqua. I capi d’abbigliamento si possono lavare tra i 30/40 gradi mentre la biancheria da casa anche tra i 60/90 gradi. Un problema molto comune con il lino, poi, è che si sgualcisce molto facilmente.

In questo caso, però, ci viene in aiuto Rowenta con alcuni consigli:

stiriamo quando sono ancora umidi , le pieghe andranno via molto prima

, le pieghe andranno via molto prima inumidiamo i nostri capi prima di stirarli, se sono asciutti

prima di stirarli, se sono asciutti stiriamoli sempre al rovescio

posizioniamo un panno bianco tra il capo e il ferro da stiro

una volta asciutti lasciamoli all’aria per qualche momento in una zona ben ventilata

Così facendo non si rovinano assolutamente e si conserveranno anche meglio all’interno del nostro armadio. L’asciugatrice è assolutamente sconsigliata per i nostri capi. È importante anche non lasciare i nostri capi dentro i sacchetti di plastica.

Se ne abbiamo necessità mettiamo della carta velina. Ricordiamoci, poi, che non vanno mai schiacciati una volta riposti nell’armadio o nei cassetti. Il motivo? Potresti trovare i tuoi capi già stropicciati ancora prima di indossarli. Adesso che conosci tutti questi consigli i capi in lino non saranno più un problema per te.