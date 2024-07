Come avere casa sempre pulita e in ordine: così potrai liberarti del superfluo

Vivere in una casa ordinata e in ordine fa molto bene alla nostra mente: ecco come mantenerla così giorno per giorno e senza fatica.

“Decluttering” è una parola che da qualche anno ha fatto il suo ingresso nel vocabolario degli appassionati di lifestyle. Indica la benefica attività del riordino e dello scarto di cose superflue che si accumulano continuamente nelle nostre case.

Praticare il decluttering nella maniera giusta può rivelarsi estremamente positivo per la nostra psiche, dal momento che una casa piena di cose che non ci servono, difficili da tenere in ordine e che sottraggono spazio a ciò che invece è necessario, può risultare molto stressante. La sensazione che si prova più spesso, vivendo in una casa ingombra di cose è di aver perso il controllo sulla propria vita e di essere costantemente soffocati da responsabilità e pressioni provenienti dall’esterno.

Il decluttering serve quindi non soltanto a fare pulizia nell’ambiente concreto in cui ogni giorno svolgiamo la nostra vita, ma anche a riordinare le nostre priorità e riassumere il controllo della nostra mente, allontanando gli stati d’ansia e il senso di impotenza.

Inutile dire però che il riordino può essere un’attività difficile e faticosa, che può richiedere un grande investimento di tempo e soprattutto di energie mentali. È proprio per questo motivo che tendiamo a rimandarlo finendo per accumulare cose che non ci servono e che riempiranno inutilmente i nostri mobili. Fortunatamente, però, gli esperti conoscono due trucchi essenziali.

I trucchi per tenere facilmente la casa sempre in ordine e pulita

Gli esperti di decluttering consigliano di liberarsi di ciò che non ci serve giorno dopo giorno, un po’ alla volta e non necessariamente lanciandosi in lunghe e faticose sessioni di selezione e di scarto degli oggetti inutili.

Per farlo, il sistema più pratico in assoluto è sistemare una scatola di cartone in corridoio. Giorno dopo giorno andrà riempita con gli oggetti che non vogliamo tenere oppure che non sappiamo come gestire. Non appena sarà colma basterà buttare tutto senza pensarci più.

Un altro segreto per tenere la casa in ordine ogni giorno è operare un puntuale reset serale. Per farlo basteranno in genere dieci o quindici minuti ogni sera, da dedicare a rimettere ogni cosa al suo posto e preparare la casa al giorno successivo. Così facendo al mattino ci sveglieremo in una casa ordinata, di cui sembrerà di avere il pieno controllo e che ci sembrerà pronta ad accogliere un nuovo giorno senza costringerci a gestire gli strascichi di quello precedente: è un’abitudine che fa dei veri miracoli!