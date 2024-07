Elisabetta Gregoraci lo ha fatto prima della nuova stagione Rai: il gesto inatteso della showgirl

Scatto a sorpresa da parte di Elisabetta Gregoraci che ha deciso di mostrarsi sui social in una versione inedita.

Tutt’altro che un’estate banale per Elisabetta Gregoraci che in questo momento, proprio come stanno facendo tantissimi suoi colleghi della televisione, sta ricaricando un po’ le batterie con la speranza di tornare protagonista all’interno del piccolo schermo con più energie che mai. Dopo lo smacco arrivato ad inizio stagione, che non sembra esserle andato giù facilmente, la showgirl pare aver ritrovato il sorriso.

Dopo sette anni di onorato servizio, la Gregoraci è stata sollevata dall’incarico di conduttrice di Battiti Live e questo sembra aver rappresentato un duro colpo per lei. L’ex moglie di Flavio Briatore è stata infatti sostituta da Ilary Blasi, tornata alla carica dopo la brusca separazione con Mediaset risalente ormai a qualche mese fa. Alla precisa domanda sul cambio di conduttrice, la showgirl ha preferito glissare.

E per molti questa sua non risposta ha rappresentato una risposta più che esaustiva. Ma poco male, perché non c’è troppo spazio per il passato nella testa della Gregoraci che in questo momento sembra volersi principalmente godere il presente. Il tutto senza dimenticare che il futuro è alle porte e che presto nuove avventure la vedranno coinvolta.

Elisabetta Gregoraci a sorpresa, social in delirio: ecco cosa ha fatto

Anche se ha perso la conduzione di Battiti Live, lo show musicale della tv più seguito dell’estate, la starlet ha ugualmente avuto modo di essere protagonista in estate e lo ha fatto tornando a lavorare per i canali Rai. Questioni di stile si chiama il suo nuovo show e ha già ottenuto grande successo. Successo che ha ottenuto anche l’ultimo scatto condiviso dalla Gregoraci che ha deciso di mostrarsi poco prima di un’immersione.

Fuga in limpide acque cristalline per la reginetta della televisione che sui social ha così mostrato anche questa sua nuova esperienza, in tanti anni di mare non si era mai vista così. Avventura tutta da vivere, e da mostrare sui social, per la showgirl che ha accompagnato il momento con il suo intramontabile sorriso. Lo stesso che non ha mai perso nonostante le difficoltà.

Ultimi giorni di riposo anche per lei che, come anticipato, in autunno tornerà nuovamente in tv e lo farà a bordo di quello che per anni è stato il suo show più seguito. Il titolo è Made in Sud, programma comico che a quanto pare ha scelto ancora una volta di puntare su di lei.