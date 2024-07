Nuovo arrivato nella famiglia di Brando e Raffaella: la foto dopo Uomini e Donne

Brando e Raffaella fanno sul serio: nella loro famiglia è arrivato un nuovo membro. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Da quando Brando e Raffaella hanno lasciato insieme il dating show di Canale 5, Uomini e Donne, l’attenzione su di loro continua ad essere tanta. La coppia infatti va spesso ad aggiornare i follower su ciò che fanno e su come va la loro relazione, utilizzando i social come mezzo di comunicazione. I due sembrano essere inseparabili al punto che è stata eliminata totalmente la possibilità di una probabile crisi.

Infatti abbiamo visto addirittura l’ex corteggiatrice a Treviso, luogo in cui vive Brando. È stato un viaggio fatto proprio per trascorrere del tempo insieme anche perché la coppia vive in due città differenti. Infatti entrambi colgono al volo ogni occasione per prendere un treno o un altro mezzo di trasporto e correre dalla persona amata visto che tra di loro ci sono molti chilometri di distanza. Insomma è una coppia davvero molto affiatata. Nelle ultime ore è spuntata un’altra notizia, quella di un nuovo membro nella loro famiglia. Ma di chi si tratta?

Brando e Raffaella accolgono un nuovo membro della famiglia

Per un po’ di tempo Raffaella ha fatto le valigie ed è partita in direzione di Treviso proprio per trascorrere dei giorni insieme a Brando.

E così la coppia ha avuto la possibilità di poter vivere appieno la loro relazione divisi tra cene e aperitivi con gli amici. Da quando i due hanno deciso di darsi una possibilità dopo il programma di Canale 5, sembra che non vi sia nulla che possa scalfire con loro amore.

Alcuni mesi fa però entrambi avevano confessato di non sentirsi ancora pronti al passo successivo, ossia a quello della convivenza anche se, a giudicare dai fatti, potrebbe accadere che presto i due decidano di vivere insieme.

In ogni caso, in attesa che ciò accada, ecco che la coppia è pronta ad accogliere un nuovo membro in famiglia. È stato lo stesso Brando a condividere sul suo profilo Instagram la foto di un’auto rosso fiammante, una Mercedes bella da far paura che molto probabilmente farà girare la testa a tutti i passanti ogni qualvolta si trova a bordo di essa.

Chissà, potrebbe essere questo il mezzo utilizzato dall’ex volto di Uomini e Donne per raggiungere la sua bella e trascorrere così ancora più tempo insieme a Raffaella visto che tra i due ci sono così tanti chilometri di distanza.