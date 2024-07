Questo comune errore aumenta il tuo ISEE e ti fa perdere i bonus, come difendersi subito

Il calcolo dell’ISEE fondamentale per accedere ai contributi pubblici. Attenzione, però, perché un piccolo errore potrebbe compromettere tutto.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE rappresenta un passaggio cruciale per accedere a numerosi benefici e agevolazioni sociali. Abbiamo imparato a conoscere questi indicatori negli ultimi anni, in cui si sono moltiplicati bonus e incentivi. Statali, ma anche da parte di istituzioni locali. Attenzione, però, perché con un piccolo, quanto comune errore, si può rischiare di perdere tutti i benefici.

La situazione economica che vive l’Italia è sotto gli occhi di tutti. Per questo, negli ultimi anni, si sono moltiplicati bonus e incentivi, un po’ da tutti i governi che si sono succeduti. E anche le istituzioni locali hanno fatto e stanno facendo la propria parte. Per accedere a questi sussidi pubblici, però, abbiamo imparato a sapere che bisogna avere un ISEE particolare, ossia un indicatore della nostra ricchezza e, quindi, del nostro livello di vita.

La corretta compilazione della DSU è fondamentale per ottenere un ISEE accurato e, conseguentemente, accedere ai benefici economici e sociali. In caso di dubbi, è sempre consigliabile consultare un esperto o rivolgersi ai servizi di assistenza del CAF per evitare errori che potrebbero compromettere il calcolo finale dell’ISEE.

Il rischio di perdere i bonus per via dell’ISEE

La compilazione corretta della sezione relativa al patrimonio mobiliare e immobiliare può sollevare diversi dubbi. Un caso emblematico riguarda coloro che hanno acquistato un immobile recentemente e devono capire come inserire correttamente questi dati nella DSU. Molti si chiedono se sia corretto lasciare a zero il patrimonio mobiliare dopo l’acquisto di un immobile, inserendo solo il valore a rogito del patrimonio, quando la differenza tra giacenza media e saldo al 31 dicembre è negativa.

Una condizione fondamentale è che che la differenza tra giacenza media e saldo al 31 dicembre dell’anno precedente sia inferiore al valore dell’immobile acquistato. Se questa differenza è negativa, l’ISEE viene calcolato normalmente sulla giacenza media. Quando si acquista un immobile e il valore di questa compravendita è superiore alla differenza tra giacenza media e saldo, allora è corretto compilare il campo del patrimonio immobiliare con il valore a rogito. In questo caso, l’ISEE sarà calcolato sul saldo e non sulla giacenza media.

Perché l’ISEE sia calcolato sul saldo e non sulla giacenza media, il totale dei valori incrementali del patrimonio (C+D) deve essere maggiore, in valore assoluto, della differenza tra saldo e giacenza media (B-A). Solo in questa situazione l’ISEE verrà calcolato considerando il saldo al 31 dicembre, anche se questo risulta inferiore alla giacenza media.