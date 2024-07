Antonella Clerici e Alfio Botteri insieme fuori dagli studi: la foto prima di È Sempre Mezzogiorno è virale

Antonella Clerici e Alfio Botteri, colti insieme fuori dagli studi televisivi, fanno il giro del web: lo scatto rubato prima di “È Sempre Mezzogiorno” diventa virale.

Antonella Clerici sta vivendo un’estate all’insegna della famiglia e del relax, godendosi ogni momento insieme al suo compagno Vittorio Garrone e ai loro figli. La celebre conduttrice della Rai ha recentemente affrontato una sfida inaspettata: un’operazione chirurgica urgente.

Mentre si trovava a Napoli per assistere ai concerti di Gigi D’Alessio, un controllo medico ha rivelato la necessità di intervenire subito. Con la sua solita sincerità, Antonella ha condiviso la notizia con i suoi follower sui social media, rassicurandoli e ricordando a tutti l’importanza della prevenzione.

Superata l’operazione, Antonella ha cominciato il suo periodo di convalescenza. Ha trascorso una piacevole vacanza con la sorella Cristina, come fa ogni anno, e ora è tornata in Piemonte, nella sua incantevole casa immersa nel bosco, che spesso mostra con orgoglio. Antonella e Vittorio hanno passato una serata tranquilla tra amici, in un agriturismo tipico che sembrava ospitare una festa country. Durante i festeggiamenti, un amico famoso ha fatto una sorpresa apparendo improvvisamente.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, festa con sorpresa: arriva proprio lui

La nota conduttrice Rai sta godendo delle bellezze del Piemonte in questi ultimi giorni di luglio. Non si sa ancora quale sarà la sua destinazione per agosto, ma sicuramente sceglierà un luogo con un clima più fresco, come ama fare in questo periodo dell’anno. Intanto, resta nella sua amata casa, e ieri sera ha partecipato a una splendida festa country in un agriturismo locale. Atmosfera calda e accogliente, amici di sempre e cibo delizioso: chi conosce Antonella sa quanto tenga a questi aspetti. A un certo punto della serata, è arrivato Alfio Bottaro, il simpatico braccio destro di Antonella nel programma “E’ Sempre Mezzogiorno” su Rai 1.

Bottaro, che porta allegria e leggerezza con i suoi giochi e ricette, è arrivato a sorpresa alla festa, per la gioia di Antonella e Vittorio. I due si sono abbracciati con affetto e hanno posato per una foto in segno della loro amicizia e collaborazione. Bottaro è amico di vecchia data di Garrone, e grazie a questa amicizia è nata una collaborazione che tutti i giorni intrattiene il pubblico di Rai 1 all’ora di pranzo.

Antonella Clerici sta quindi trascorrendo un’estate serena e piacevole, circondata dall’affetto della famiglia e degli amici. Nonostante le difficoltà recenti, la conduttrice sembra aver ritrovato il sorriso e la tranquillità. Nell’attesa di scoprire dove la porteranno le sue prossime avventure estive, possiamo solo augurarle di continuare a godere di questi momenti di felicità e relax.