Nuovo bonus figli: se studiano hanno da 3000 a 5000 euro con l’ultimo decreto

Nuovo bonus figli cambierà la vita dei genitori più bisognosi. Arrivano fino a 5mila euro per i ragazzi che studiano: di cosa si tratta.

Crescere un figlio comporta delle spese molto alte in Italia. e quando i bambini sono più di uno il costo è ancora più alto. Per questo motivo una delle cause del basso tasso di natalità nel nostro Paese, tra i più bassi al mondo, è da ricercarsi anche sulla precarietà del lavoro e l’alta disoccupazione giovanile e femminile.

Problemi ancora non risolti. Lasciando il nido famigliare molto tardi, il mantenimento di un figlio spesso va oltre i 18 anni di età, considerando anche quelli che frequentano l’Università.

Dal Governo è arrivato un nuovo bonus figli da 3mila ai 5mila euro. È stato approvato dunque un Decreto che può quindi incentivare le famiglie a fare più figli o, almeno si spera, alleggerendo i costi per le spese che comporta crescere un bambino o ragazzo. Ma vediamo in questo articolo in cosa consiste questo bonus e quali sono le novità del 2024. Riguarda solitamente famiglie a basso reddito.

Nuovo bonus figli: sussidi fino a 5mila euro!

Come detto le spese per mantenere un figlio possono essere molto alte, ma non solo nei primi anni di vita. Crescere un figlio è un impegno che spesso si protrae oltre i 18 anni. Questo perché i giovani italiani sono tra i meno autonomi e spesso sono inoccupati. Uno dei motivi del basso tasso di occupazione giovanile è la difficoltà a conciliare lavoro e studio o la precarietà del lavoro. Un nuovo bonus dovrebbe risolvere le cose.

Si chiama Fondo Studio e quest’anno è stato approvato concedendo fino a 5000 euro di bonus, grazie alle modifiche apportate dal Decreto Sport e Istruzione. La gestione di questo fondo sarà affidata a Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici). Ciò garantirà i prestiti con i fondi pubblici per mirare a facilitare l’accesso al credito per gli studenti più meritevoli e, dunque, il finanziamento del loro percorso di studi.

Le novità sono contenute nel Decreto Sport e Scuola 71 del 2024, che ha introdotto degli aggiornamenti nel panorama del diritto allo studio in Italia. È stato approvato dunque un emendamento che estende la garanzia dello Stato ai prestiti concessi agli studenti più meritevoli. Questo mira a rendere il Fondo Studio accessibile e vantaggioso, aumentando anche agevolazioni e partecipanti.

Il fine è incoraggiare i giovani a laurearsi, frequentare corsi post-laurea, specie quelli che non possono permetterselo. I prestiti bancari hanno un importo massimo di 25mila euro e i fondi erogati in rate annuali dai 3.000 ai 5.000 euro. Il rimborso va dai 3 ai 15 anni.