Grande Fratello, clamoroso rifiuto per Signorini: salta il nome che avrebbe creato dinamiche scottanti

Un clamoroso rifiuto per Alfonso Signorini che ha visto saltare un nome che avrebbe creato diverse dinamiche nella casa del Grande Fratello: ecco di chi si tratta.

Manca poco più di un mese alla nuova edizione del reality show di Canale 5 e la squadra degli autori è al lavoro per definire gli ultimi dettagli, compresi quelli che riguardano i concorrenti. Tra questi non ci sarà un volto noto al grande pubblico che ha preferito declinare l’invito del conduttore.

Sebbene stiano venendo fuori diverse indiscrezioni per quanto riguarda il cast dei concorrenti vip e nip della prossima edizione del Grande Fratello, per il momento non c’è nessuna ufficialità e i telespettatori dovranno attendere ancora qualche settimana per conoscere i nomi effettivi. Quello che è sicuro è che non ci sarà Karina Cascella, anche se il suo era uno dei nomi considerati certi. È stata proprio l’opinionista a svelare il motivo del suo rifiuto.

Grande Fratello, Karina Cascella rifiuta di partecipare: il motivo

Il nome di Karina Cascella come concorrente del Grande Fratello era stato dato quasi per certo, d’altronde lei stessa ha ammesso di aver fatto i provini e aver conosciuto di persona Alfonso Signorini, il quale l’ha piacevolmente sorpresa, riservando a lui delle bellissime parole e sottolineando la carineria del conduttore.

L’opinionista ha rivelato che i provini con gli autori sono andati molto bene e alla fine la scelta era ricaduta su di lei, ma la trattativa si è fermata proprio all’inizio e non è andata più avanti. Karina ha deciso di rifiutare per questioni di priorità, facendo intendere che questo non sarebbe stato il periodo giusto per entrare nella casa più spiata d’Italia.

Cascella ha quindi scelto di non partecipare alla prossima edizione del GF soprattutto per stare vicino alla figlia Ginevra che a settembre inizierà il liceo. La ragazzina, nata dall’amore tra Karina e l’ex tronista Salvatore Angelucci, affronterà un momento importante della sua vita e la mamma vuole stare accanto a lei per non perdersi nessun momento.

Karina ha poi spiegato che non è da lei entrare e uscire dopo una settimana di permanenza nella casa, perché lei le cose o le fa bene o non le fa per niente. Per questo alla fine ha deciso di rinunciare a questa opportunità. È bene ricordare che l’opinionista gestisce anche un ristorante argentino a Bergamo, quindi sicuramente ha dovuto fare i conti anche con la sua attività imprenditoriale.