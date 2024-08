Sei sicuro di conservare i farmaci in modo corretto? In estate possono diventare pericolosi

I farmaci vanno conservati correttamente, soprattutto in estate, per evitare che diventino pericolosi. Ecco come fare.

Chi assume farmaci, soprattutto nella stagione estiva, deve fare attenzione a conservarli nel modo opportuno perché il caldo e l’umidità, oltre che le variazioni climatiche, possono alterarne l’efficacia, mettendo a rischio la salute.

Per questo ci sono diversi accorgimenti da mettere in atto per conservare correttamente i farmaci in estate. Questi infatti, dato che sono composti chimici, reagiscono alle condizioni ambientali e calore, luce e umidità, possono modificarne la struttura, riducendone l’efficacia o, peggio ancora, rendendoli dannosi.

Il calore accelera il degrado chimico mentre l’umidità può favorire la crescita di muffe e batteri. Infine, l’esposizione alla luce può causare reazioni fotochimiche indesiderate.

Come conservare i farmaci in modo corretto in estate

È molto importante conservare i farmaci in estate in modo corretto pena la perdita della loro efficacia o rischi per la salute. Per farlo ci sono diverse semplici regole da mettere in atto.

Leggere il foglio illustrativo: qui si troveranno infatti informazioni sulla conservazione. Alcuni farmaci devono essere tenuti in frigorifero, altri lontani dalla luce diretta, per esempio. Evitare il calore eccessivo: non lasciare mai i farmaci in auto dove le temperature possono superare i 50°. Anche in casa i farmaci vanno conservati in un luogo fresco e asciutto. Utilizzare contenitori ermetici: per proteggere i farmaci dall’umidità, utilizzare contenitori ben chiusi come quelli termici che mantengono una temperatura costante, ideali per chi viaggia. Fare attenzione quando si viaggia: i farmaci vanno riposti nel bagaglio a mano, non in quello da imbarcare, dato che le stive degli aerei possono raggiungere temperature molto basse. In caso di controlli è bene esibire una prescrizione medica. Non lasciare i farmaci alla luce diretta: in ogni caso, anche se non è indicata la conservazione al buio, in linea di massima è sempre meglio evitare di lasciare i farmaci alla luce solare.

Come conservare i farmaci quando si viaggia

In estate è molto probabile che si facciano dei viaggi, ad esempio per raggiungere la località delle vacanze. Chi prende farmaci e deve viaggiare, deve fare ancora più attenzione alla conservazione delle medicine.

In particolare, chi deve tenere i farmaci al fresco, può preparare una borsa termica con del ghiaccio senza mettere i farmaci direttamente a contatto con il ghiaccio per evitare il congelamento. Inoltre, è importante portare con sé il numero sufficiente di farmaci per tutta la durata del viaggio, aggiungendo anche degli extra in caso di imprevisti.

Soprattutto quando si va all’estero, poi, potrebbe essere difficile reperire certi farmaci. Quindi, prima di partire è bene informarsi sulla farmacia in cui potersi approvvigionare, in caso di necessità. Importante anche sapere se ci sono restrizioni legali sul trasporto di determinati farmaci nel paese di destinazione.

In definitiva è possibile conservare i farmaci in modo sicuro anche in estate con questi accorgimenti. Nonostante ciò, il farmaco potrebbe comunque rovinarsi e sarà importante saper riconoscere i segni che indicano eventuali stati d’usura. I cambiamenti di colore, odore o consistenza sono dei campanelli d’allarme: le creme potrebbero separarsi, le compresse sbriciolarsi e le soluzioni diventare torbide. Meglio non assumere il farmaco in tutti questi casi.