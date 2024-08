Allenamento in estate, non solo benefici: i rischi sono enormi ma nessuno ne parla, il motivo non è il caldo

L’estate è arrivata e molti di noi non vedono l’ora di godersi un allenamento all’aperto o in palestra, ma attenzione ai rischi.

Sei consapevole dei pericoli del sole, delle alte temperature durante l’attività fisica e delle strategie per affrontarli? Devi completare tutti i tuoi allenamenti senza dover subire gravi conseguenze per poter migliorare le tue prestazioni tutto l’anno.

La soluzione non è complicata, si tratta solo di avere buon senso. Fare attività fisica in estate può essere complicato, non lasciare che il caldo rovini la tua stagione sportiva e utilizza questi suggerimenti per allenarti in modo sicuro ed efficace quest’estate.

Chi vuole fare sport all’aperto in estate dovrebbe conoscere i segnali che qualcosa non va così come i sintomi del colpo di calore o di insolazione: stanchezza improvvisa, vertigini, cessazione del movimento, nausea e comportamenti aggressivi o irrazionali. Se ciò accade, dovresti interrompere immediatamente l’attività fisica e trovare rapidamente un ambiente fresco e ombreggiato per spruzzarti addosso acqua. Non aspettare i primi evidenti segni di debolezza perché le complicazioni possono essere gravi.

Allenamento in estate: rischi da non sottovalutare

Iniziamo dicendo che dovresti evitare qualsiasi allenamento a temperature superiori a 35°C, a meno che tu non sia davvero preparato o abbia ottime ragioni per farlo. Inoltre è importante optare per un outfit leggero, ampio e traspirante di colore chiaro. Ricorda: la sudorazione è il principale meccanismo di difesa dal caldo che mette in atto il nostro corpo. Pertanto, quando ti alleni con il caldo, assicurati di scegliere indumenti che consentano questo meccanismo.

Evita di indossare abiti di tutti i giorni come magliette di cotone che intrappolano il sudore e il calore. Inoltre, non dimenticare di portare occhiali da sole che filtrino i raggi UVA/UVB e di indossare un berretto con visiera. Quando facciamo attività fisica, perdiamo più o meno acqua perché i muscoli si contraggono (producono calore) e il clima è caldo e il sole picchia, il che aumenta la nostra temperatura corporea. Queste condizioni favoriscono la perdita di acqua da parte del corpo tramite al sudorazione, ma anche sale ed elettroliti. Perdere l’1% del tuo peso in acqua è come perdere il 10% delle tue prestazioni.

Come si può evitare questo problema? Bevi acqua! Senza dimenticare il sodio: per una bevanda da 500 ml, aggiungere un pizzico di sale ogni 10°C di temperatura (es: 30°C, aggiungere 3 pizzichi di sale ogni 500 ml). L’obiettivo è fornire al tuo corpo tutti i liquidi e i nutrienti necessari per sostituire quelli persi. L’idratazione è fondamentale per garantire che l’allenamento al caldo non sia controproducente.