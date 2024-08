Tanti soldi in più ad agosto: se hai un ISEE così puoi ancora richiedere questi bonus

Il mese di agosto potrebbe essere molto proficuo per quelle famiglie che hanno un ISEE basso. Per loro numerosi bonus messi a disposizione.

Anche per il mese di agosto continuano ad essere in vigore gli aiuti per le famiglie in difficoltà. In particolar modo questa volta ad essere interessati sono coloro che hanno un ISEE la cui soglia non va oltre i 10 mila euro. Il governo ha così deciso, insieme all’INPS, di prolungare alcune misure urgenti dedicate a famiglie e e imprese che vivono in una situazione di difficoltà.

Si tratta di prestazioni il cui scopo è quello di sostenere i nuclei familiari così che possano essere protetti dall’aumento del costo del gas naturale, dell’energia elettrica e del carburante. Infatti, per questa ragione sono stati messi a disposizione 9 milioni di euro che derivano dall’extragettito fiscale. Ma di quali incentivi si tratta in particolare? Ecco tutti i bonus dedicati alle famiglie che hanno un ISEE basso.

Bonus agosto 2024, ecco la lista delle agevolazioni per chi ha un ISEE al di sotto dei 10.000 euro

Nonostante ci troviamo nel periodo delle vacanze, il governo continua a mettere a disposizione dei bonus per tutelare le famiglie meno abbienti.

Si tratta di misure messe in atto per combattere il carovita aiutando così coloro che si trovano a vivere in una situazione di disagio economico. In particolar modo si sta pensando alle famiglie e ai pensionati il cui ISEE non supera i 10.000 euro.

Il primo di cui si parla è l’assegno di inclusione, un’agevolazione che può essere data solo a coloro che hanno un ISEE che non va oltre i 9.360 euro. Al di sotto della cifra stabilita vi è anche la possibilità di ottenere la carta acquisti il cui valore è di 40 euro al mese. Si tratta di un beneficio che viene dato agli over 65 o alle famiglie al cui interno ci sono dei minori che non hanno superato i tre anni di vita.

Al di sotto dei 10.000 euro di ISEE è possibile ottenere anche il bonus bollette, si ha uno sconto che viene applicato in maniera automatica sulla fattura dell’utenza. Presto inoltre verrà erogata anche la carta dedicata a te, una misura che molti hanno già utilizzato la scorsa estate e che anche quest’anno potrà essere utilizzata dalle persone meno abbienti.

In questo caso verrà rilasciata da Poste italiane e su di essa verrà accreditato un importo di 500 euro che possono essere utilizzati per acquistare generi alimentari, carburante e abbonamenti per il trasporto pubblico.

Una carta che per il momento ancora non è arrivata anche se nel mese di agosto verranno rese pubbliche le graduatorie mentre l’importo verrà versato nel mese di settembre. In questo caso, i nuclei familiari non devono avere un ISEE che vada oltre i 15.000 euro e la graduatoria verrà realizzata dando priorità a coloro che vivono in condizioni di difficoltà economica maggiore.