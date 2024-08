Biglietti aerei scontati fino al 25%: un aiuto concreto da non perdere assolutamente

Finalmente una buona notizia per chi ama viaggiare: prendere l’aereo non sarà più proibitivo anche per le destinazioni più lontane

Viaggiare in aereo dopo il Covid non è più la stessa cosa. I passeggeri hanno constatato un aumento dei costi dei biglietti e questo non ha che scoraggiato chi un tempo si affidava a questo mezzo di trasporto per i prezzi low cost.

Arriva però una bellissima notizia che fa risparmiare fino al 25% rendendo il viaggio meno dispendioso e più piacevole, soprattutto per chi deve spostarsi spesso non solo per piacere.

Sconto del 25% sui biglietti aerei: dove si applica l’agevolazione

Un’iniziativa pionieristica è stata lanciata dalla regione Sardegna, aprendo le porte a viaggi aerei più accessibili per i suoi residenti. Con un nuovo programma regionale attivo per tutto il 2024, i sardi possono ora beneficiare di sconti sui biglietti aerei fino al 25%. Questo progetto sperimentale non solo mira a ridurre il costo dei voli, ma punta anche a promuovere il turismo e a facilitare gli spostamenti dei cittadini dell’isola verso il continente e oltre.

Il programma offre un rimborso per i voli acquistati tra il 14 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024, a condizione che la tariffa del biglietto sia pari o superiore a 100 euro per tratta. L’importo del rimborso varia in base alla data del viaggio e al costo del biglietto, assicurando che i benefici siano distribuiti equamente nel corso dell’anno.

Durante questo primo semestre, i residenti possono ottenere un rimborso che parte da 25 euro per biglietti compresi tra 100 e 125 euro, fino a un massimo di 75 euro per i voli che superano i 175 euro. Questa iniziativa è stata ideata per incentivare i viaggi durante i mesi iniziali del programma, quando la domanda potrebbe essere meno intensa.

Per i voli prenotati nella seconda metà dell’anno, il rimborso sarà calcolato al 25% del costo totale del biglietto, con un tetto massimo di 125 euro per tratta per biglietti che raggiungono o superano i 500 euro. Questo cambiamento è progettato per attrarre i viaggiatori durante la stagione estiva e oltre, quando tradizionalmente si registrano picchi di spostamenti.

Il programma copre voli verso destinazioni situate all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), includendo paesi come Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna e molti altri. È importante notare che questo sconto si applica solo alle rotte che non sono già soggette a tariffe agevolate sotto il regime di continuità territoriale. Inoltre, il contributo copre anche costi aggiuntivi come tasse aeroportuali, bagagli extra e servizi di imbarco prioritario, rendendo l’offerta ancora più vantaggiosa.

I residenti sardi possono presentare la richiesta di rimborso fino al 31 marzo 2025, garantendo un ampio lasso di tempo per raccogliere la documentazione necessaria. Ogni residente ha la possibilità di ricevere fino a 500 euro di rimborso per i voli tra dicembre 2023 e dicembre 2024, e fino a 1.000 euro per quelli effettuati nel corso del 2024. Tuttavia, è fondamentale agire rapidamente, poiché i fondi sono limitati e saranno assegnati fino al loro esaurimento.