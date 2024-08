Netflix annuncia a sorpresa il ritorno della serie più attesa: ecco quando potremo vederla

Le voci circolate con insistenza nelle ultime settimane alla fine sono state confermate, in arrivo la seconda stagione dello sceneggiato.

A poco meno di un mese dal suo debutto – i dati parlano di ventotto giorni –, avvenuto il 17 settembre del 2021, la serie tv polverizzò il record di visualizzazioni di Bridgerton, uno degli sceneggiati più amati dai telespettatori. Con 111 milioni di visualizzazioni è rimasta nella Top10 fino a gennaio 2022, insomma un risultato niente male. Quella della seconda stagione non può che essere perciò la release più attesa dell’anno. Solo qualche ora fa è stato ufficializzato il ritorno sulla piattaforma di streaming.

Non ci sarà da pazientare ancora molto, in realtà, giusto qualche mese di attesa e poi i fan potranno finalmente mettere le mani sui nuovi episodi. Online intanto è spuntato un teaser di presentazione da neanche un minuto, all’interno del quale viene svelata la data da segnare in rosso sul calendario. Inevitabilmente la season 2 esordirà nel ‘palinsesto’ durante uno dei periodi più propizi dell’anno e a questo punto resta poco altro da fare se non aspettare.

Netflix, la seconda stagione in arrivo: fan in delirio

A oltre tre anni dalla pubblicazione della prima stagione – era il 17 settembre del 2021 – Netflix metterà a disposizione dei propri abbonati anche la seconda. L’hype ovviamente è schizzato alle stelle, anche perché le indiscrezioni a riguardo sono rimbalzate da una parte all’altra del web per mesi. Solamente di recente è arrivata la conferma ufficiale da parte dell’azienda californiana. Il teaser da cinquantasei secondi diffuso in queste ore lascia poco spazio alle interpretazioni: la data d’esordio rimarrà quella, a meno di clamorosi ribaltoni.

Di che serie tv stiamo parlando? Ovviamente di Squid Game, forse lo sceneggiato che ha fatto più discutere degli ultimi anni. Peraltro, le nove puntate sono tra le più viste nella storia della piattaforma di streaming e non poteva essere altrimenti. La season due vedrà la luce il prossimo 26 dicembre, esattamente nel cuore del periodo natalizio, che è forse quello più indicato per il lancio di uno dei prodotti più attesi.

E non solo perché il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, ha già annunciato che la terza stagione è attualmente in lavorazione e rappresenterà il capitolo conclusivo – il pubblico dovrà mettersi l’anima in pace.