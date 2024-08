“Non parteciperò al Grande Fratello”: clamoroso rifiuto per Signorini

Gli esperti avevano dato la trattativa per conclusa e invece è arrivata la smentita: non ci sarà il Grande Fratello nel suo futuro.

Colpo di scena davvero sorprendete per il Grande Fratello, fino a poche ore prima sembrava tutto fatto e invece la smentita non è tardata ad arrivare: smacco per Alfonso Signorini che sperava di avere il celebre attore all’interno del reality più seguito. Il lavoro non è finito qui, dunque, per il padrone di casa dello show che sperava di aver chiuso l’affare.

Invece, almeno per questa edizione, non se ne farà niente. La conferma ufficiale relativa alla mancata partecipazione al programma l’ha data lo stesso diretto interessato che dopo aver sentito le voci sul suo conto ha deciso di rompere il silenzio. Altro che televisione, ci sono altri progetti che lo attendono.

Gli esperti di spettacolo avevano dato la trattativa per conclusa e l’esito sembrava positivo. Questo significa che Signorini e i suoi compagni di viaggio dovranno tornare al lavoro per cercare in fretta un sostituto. Peccato per i fan delle fiction che lo avrebbero visto molto bene all’interno della casa.

Grande Fratello 2024, l’attore ha detto no: c’è l’annuncio ufficiale

Niente valigie e trasloco cancellato per Antonio Orefice, attore classe 1997 che ha iniziato l’avventura nel mondo della recitazione quando aveva appena 10 anni e che non sembra avere ancora voglia di cambiare settore. Il ventisettenne è diventato famoso grazie al ruolo di Totò all’interno di Mare Fuori e fino alle scorse ore sembrava potesse partecipare al Grande Fratello. Invece a quanto pare nel suo futuro c’è ancora la seguitissima serie tv.

Annuncio a sorpresa da parte dell’attore partenopeo che ha fatto una cosa che non si vede spesso, ha deciso di smentire i rumors sul suo conto e di farlo utilizzando direttamente i suoi canali social ufficiali. Molti vip lasciano correre in situazioni del genere ma lui ha voluto dire la propria su quanto stava circolando. “Non parteciperò al Grande Fratello, resterò a casa mia” è stata la replica definitiva del giovane divo del piccolo schermo.

Per chi volesse vedere Orefice nelle sue nuove avventure, si apprende sempre dal post condiviso su Instagram, potrà seguirlo a teatro in un nuovo ed entusiasmante progetto. In futuro Totò di Mare Fuori sarà impegnato nel musical legato proprio allo sceneggiato Rai e in altre produzioni teatrali e cinematografiche. L’unico reality show nel suo curriculum, almeno per il momento, rimarrà Pechino Express.