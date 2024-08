Charlene di Monaco, le spese folli vanno oltre ogni limite: perso il senso della misura

La stampa critica le spese folli di Charlene di Monaco: tra tutte le nobildonne del mondo, nessuna è più spendacciona di lei.

Charlene di Monaco è stata spesso al centro di discussioni e polemiche per via della sua smodata passione per i bei vestiti firmati, i gioielli e gli accessori di moda. Secondo più fonti, in una speciale classifica delle principesse più spendaccione d’Europa, la moglie di Alberto figurerebbe senza molte difficoltà al primo posto. Nessun altra, pur mettendosi d’impegno, riesce a stare al suo passo.

Qualcuno ha anche provato a fare una stima, riferendo di cifre che supererebbero i 300.000 euro all’anno solo per il guardaroba. E non è tutto. In questi anni Charlene di Monaco è stata anche accusata di aver sperperato capitali per vacanze, eventi e sfizi come barche personali, corsi sportivi e regali ad amici e parenti. Inoltre, l’ex atleta nata in Zimbabwe ha subito anche altre accuse per la sua gestione non del tutto trasparente delle finanze.

Non troppo tempo fa, a Monaco, scoppiò un mezzo scandalo a proposito dell’assunzione di personale non in regola: la principessa avrebbe fatto lavorare nel suo entourage qualche professionista di troppo, e non potendo inserire le spese nel bilancio di Stato avrebbe preferito pagare in nero. Sulla questione non è stata fatta ancora chiarezza. E in effetti la principessa potrebbe anche essere estranea ai fatti.

Pochi dubbi, invece, ci sono per le maxi spese per gli eventi familiari e per i vestiti: a Charlene di Monaco piace vestir bene. L’inverno scorso, la stampa francese definì “fuori controllo” le cifre spese dalla principessa. Secondo quanto rivelato, Alberto le avrebbe messe addosso un contabile esperto, per poter gestire meglio le finanze.

Spese senza senso per Charlene di Monaco: la testimonianza del contabile

Il povero commercialista dei Grimaldi si sarebbe però presto arreso, e proprio grazie a delle sue rivelazioni ai giornali d’oltralpe sappiamo quanto in media la principessa spende per lo shopping. Licenziato dal Principato, Claude Palermo, questo il nome del contabile, ha vuotato il sacco e puntato il dito contro la Wittstock.

Il commercialista ha venduto i suoi quaderni contabili a Le Monde, mettendo in luce esborsi considerati del tutto ingiustificati per vestiti e accessori. Ma non è una sorpresa. Tutti i blog e i siti specializzati in moda si sono accorti da tempo che la principessa monegasca è quella che investe di più nel suo guardaroba: a ogni evento mostra vestiti di marca, spendendo in media mai meno di 3.000 euro. Al secondo posto nella classifica delle spendaccione, a sorpresa, ci sarebbe Eugenia di York, figlia di Andrea a Sarah Ferguson.

E da dove arrivano tutti questi soldi? La principessa è stipendiata dal Principato. Secondo Palermo la sua “indennità personale” è di circa un milione di euro l’anno. Quindi la principessa ha un budget a disposizione che può gestire a suo piacimento. E a lei, evidentemente, piace spendere.