Gerry Scotti al mare: barba incolta e abbronzatura top: il conduttore si mostra così

Gerry Scotti al mare in totale relax. La foto postata su Instagram fa impazzire i fan che, così, non lo avevano mai visto! Siete pronti?

Gerry Scotti è uno dei presentatori più amati e apprezzati della televisione italiana. Ormai da anni capofila nelle reti Mediaset, i suoi programmi televisivi ottengono sempre un grandissimo successo e attirano l’attenzione di milioni di telespettatori.

Ma ciò che rende Gerry Scotti unico è anche il suo modo di essere, il suo carattere e la sua ironia. È sempre pronto a mettersi in gioco, a ridere e a scherzare anche di se stesso con i propri follower. Ora Gerry si sta concedendo una vacanza e questo scatto, così al naturale, ha letteralmente fatto impazzire i fan.

Gerry Scotti in vacanza al mare si mostra così ai fan

Quando è arrivata l’intelligenza artificiale nella nostra vita, Gerry Scotti ha pensato di utilizzarla per ridere insieme ai suoi fan, facendo un album di canzoni di Natale utilizzando proprio l’IA. Ma non solo: Gerry Scotti è anche molto capace di prendersi in giro, di ironizzare su se stesso e di sfruttare quelle che potrebbero essere delle debolezze come punti di forza. E così è nato addirittura un profilo Instagram dedicato a tutti i meme e alle idee più simpatiche che vengono in mente proprio a lui, allo Zio Gerry (questo il nome dell’altro profilo).

Ora, dopo una stagione televisiva intensa, è arrivato il momento anche per Gerry Scotti di concedersi il giusto riposo. Ha postato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale di lui al mare, sotto quella che sembra una tettoia, con un po’ di barba incolta e in totale relax. La caption accanto alla foto dice: “Quest’anno va lo zebrato“, perché appunto le grate di questa tettoia fanno filtrare il sole solo in parte e, in questo scatto, Gerry appare così…

Su dove sia precisamente in vacanza oggi non ci sono ancora novità. Sicuramente, però, regalerà un po’ di sorriso, gioia e felicità a tutte le persone che incontrerà durante questo suo periodo di riposo.

E per tutti gli altri basterà aspettare settembre per rivederlo in televisione e trascorrere con lui delle incredibili serate e dei pre-serata ricchi di suspense con i giochi a premi che è solito condurre.