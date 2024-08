Raffreddare velocemente l’auto senza aria condizionata: il trucco virale, svelato da un professore di fisica

Come fare a raffreddare l’auto senza utilizzare l’aria condizionata? Ecco il trucco che attinge a una delle leggi più famose della Fisica.

Ore e ore sotto il sole, chiusa, sigillata. E, al nostro ingresso è, a tutti gli effetti, un forno. Parliamo della nostra autovettura. Tutti noi avremo sperimentato almeno una volta – soprattutto in periodi torridi come questo – la terribile sensazione di entrare in un’auto infuocata.

E, allora, ecco subito accendere l’aria condizionata. Che, però, non solo consuma, ma impiega un po’ di tempo a “carburare”. E, allora, come fare? Ecco il trucco di chi di fisica se ne intende tanto.

Un vero e proprio forno. Se siamo in pantaloncini, sentiamo i sedili scottare. E che dire quando proviamo a mettere le mani sul volante o sulla leva del cambio? La nostra auto, dopo ore trascorse sotto il sole, può raggiungere temperature elevatissime. Entrarci dentro può essere molto sgradevole. E potenzialmente anche dannoso.

Il metodo che utilizziamo tutti è quello di accendere l’aria condizionata “a palla” e iniziare a pregare che questa faccia il proprio compito nel minor tempo possibile. Il punto, però, è che l’aria condizionata non è subito fresca all’accensione del nostro veicolo. E, per di più, consuma carburante, facendo perdere performance all’auto. E, allora, cosa fare? Ecco il trucco che attinge a una delle leggi più famose della fisica.

Il metodo per raffreddare l’auto senza utilizzare aria condizionata

Con il caldo estivo, entrare in un’auto lasciata al sole può essere una vera sfida. Il professor Vincenzo Schettini, esperto di fisica, ha condiviso un metodo efficace per abbassare velocemente la temperatura all’interno dell’auto senza usare l’aria condizionata. Lo abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare, con i suoi video sui social, dove riesce a rendere accessibile e divertente a tutti una materia molto complessa come la Fisica. E, allora, vediamo insieme qual è il suo consiglio.

Il professor Schettini suggerisce di creare una corrente d’aria aprendo una porta lato passeggero e muovendo ripetutamente l’altra porta come un ventaglio. Questo permette di espellere l’aria calda e rinfrescare l’abitacolo in pochi minuti. Solo successivamente, l’aria condizionata potrà lavorare in modo più efficiente, riducendo anche il consumo energetico.

Questo semplice trucco, basato sui principi della termodinamica, sfrutta la differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno dell’auto per espellere il calore accumulato. Provare per credere.