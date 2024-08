Dopo Temptation Island, Raul svela tutta la verità: ecco qual è il suo lavoro

Raul Dumitras si confessa con i follower per svelare la sua vera occupazione: ecco che lavoro fa il protagonista di Temptation Island.

Tra i partecipanti dell’edizione 2024 di Temptation Island c’era anche il romano di origini romene Raul Dumitras, un ragazzo giunto nel reality per mettere alla prova il suo rapporto con la fidanzata Martina De Ioannon. Un amore parecchio turbolento, il loro, caratterizzato da incomprensioni e comportamenti possessivi al limite del malsano. Date le premesse, era facile intuire che durante il loro percorso a Temptation Island avrebbero affrontato parecchi momenti di crisi e varie tensioni emotive.

E, infatti, alla fine Raul e Martina si solo lasciati dopo l’ultimo falò di confronto. Forse non contento dell’immagine che aveva dato di sé nel programma, Raul ha usato parecchio i social per raccontarsi. Dopo la conclusione dello show, il romano ha parlato più volte della propria storia, mettendo in chiaro i propri sentimenti e ragionando con i follower sulle tante difficoltà affrontate. Così facendo è riuscito a comunicare al pubblico un altro lato di sé. Un po’ meno superficiale, di sicuro più sensibile e vulnerabile.

In più occasioni ha dichiarato che tutto ciò che si è visto a Temptation Island era vero e spontaneo, almeno da parte sua. Ha anche detto che affrontare i suoi sentimenti in pubblico è stato straziante ma anche costruttivo. Il fatto che Martina abbia dichiarato di non amarlo più lo ha sicuramente ferito. Ma ora Raul, conclusasi l’esperienza a Temptation Island, vuole recuperare un rapporto con la normalità, dedicandosi alla famiglia, agli affetti e al lavoro.

Che lavoro fa Raul di Temptarion Island

Dopo il programma, Raul ha dichiarato di essere molto dispiaciuto per la fine della relazione con Marina. Lei, invece, non appare per nulla pentita: a quanto pare sta ancora frequentando Carlo Marini, uno dei single tentatori dello show. Per Raul è comunque tempo di voltare pagina. Il romano ha dichiarato di non avere più avuto contatti con Martina e di aver perso molta stima nei suoi confronti. Martina, d’altra parte, ha più volte confermato di essere contenta di quanto ha fatto e deciso. Crede insomma di aver preso la decisione migliore per se stessa.

Con una recente storia su Instagram, Raul ha invece voluto mostrare ai suoi follower qual è l’attività che ultimamente lo sta coinvolgendo di più: il romano è tornato a concentrarsi sul lavoro. E che lavoro fa? Durante il reality, lui si era presentato come imprenditore, rivelando anche di guadagnare l’equivalente di sei stipendi ordinari al mese!

La foto pubblicata sui suoi social chiarisce il ramo di imprenditoria nel quale Raul si è specializzato: produce mobili. Il ragazzo è però più di un artigiano: gestisce una ditta di arredamenti e ha anche un’altra attività nel settore finanziario. Bravo Raul, dopo le delusioni d’amore meglio concentrarsi sulla professione.