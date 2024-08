Noleggio auto, cosa sapere prima di sottoscrivere il contratto: cosa conviene tra lungo e breve termine

Sempre più italiani stanno preferendo il noleggio dell’auto all’acquisto: quanto costa davvero e quale formula preferire.

Negli ultimi anni, il noleggio auto ha guadagnato discreta popolarità nel nostro Paese. Il trend viene interpretato come diretta conseguenza della crisi del mercato dell’auto. Molte famiglie italiane, alle prese con evidenti difficoltà economiche, hanno infatti del tutto rinunciato all’aspirazione, un tempo dominante, dell’acquisto di nuovi veicoli a quattro ruote.

Da un lato, negli ultimi vent’anni, i prezzi delle auto sono sempre più alti, mentre il potere d’acquisto degli italiani calava inesorabilmente. Il noleggio delle auto permette invece flessibilità e costi prevedibili. Le formule di noleggio sono diventate sempre più accessibili, permettendo al cliente di scegliere tra breve, medio e lungo termine. Nel costo finale sono poi spesso incluse anche le spese di manutenzione e assicurazione.

C’è anche chi preferisce noleggiare rispetto all’acquistare per poter avere sempre accesso a modelli di auto più recenti, senza però dover affrontare il problema della svalutazione del veicolo. Il noleggio di un’auto ha comunque dei costi variabili che dipendono dal tariffario delle agenzie, alla città in cui si noleggia e dal tipo utilizzo che si vuole fare del veicolo. Per esempio, le auto per il semplice trasporto hanno costi diversi rispetto ai mezzi aziendali e il noleggio a lungo termine appare in generale più vantaggioso rispetto a quello a breve termine.

Costi del noleggio auto a breve e a lungo termine

Le principali agenzie sono presenti su tutto il territorio nazionale e spesso europeo, e propongono un tariffario unitario. In questo modo ciò che si paga a Roma si paga anche a Milano o a Napoli. RentSmart24 propone soluzioni a partire da 12 euro al giorno. RentalPlus, invece, offre soluzioni giornaliere a partire da 16 euro.

Per il noleggio settimanale i prezzi medi superano sempre i 175 euro. RentalPlus, per esempio, propone tariffe da 200 euro a settimana a salire. RentSmart24 concede auto in noleggio settimanale per un prezzo sempre superiore ai 205 euro. La media è evidentemente più alta rispetto al noleggio giornaliero: perché? Fondamentalmente perché l’agenzia mette in conto che l’auto sarà usata molto di più e che quindi subirà maggiore usura.

Con il noleggio annuale si risparmia molto, invece, questo perché le agenzie propongono varie offerte. E in questo senso, il noleggio a lungo termine diventa un’opzione conveniente per molti automobilisti. Tutto ovviamente dipende dalle esigenze specifiche. Occhio però ai limiti. Superare il chilometraggio previsto può sempre comportare dei costi aggiuntivi. Inoltre chi noleggia potrebbero doversi assumere l’onere di dover pagare per eventuali danni non coperti dall’assicurazione.