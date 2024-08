Assegno Unico, stabilite le date di settembre: quando arrivano i pagamenti. Lista completa

Novità per quanto riguarda l’Assegno Unico, con le date di settembre che sono state stabilite nelle ultime ore: quando arriverà l’importo.

L’INPS ha recentemente pubblicato la seconda parte del calendario delle date di pagamento dell’assegno unico e universale (AUU) per figli a carico, coprendo il periodo da settembre a dicembre 2024. Inoltre è stata introdotta una novità significativa riguardante il pagamento dell’assegno per i nuclei vedovili.

Il messaggio INPS n. 2302 fornisce le date specifiche per i pagamenti dell’assegno unico e universale per i prossimi mesi del 2024. Queste informazioni sono cruciali per le famiglie italiane, poiché garantiscono trasparenza e certezza sulle tempistiche di ricezione del contributo mensile per i figli a carico.

Assegno Unico, tutti i pagamenti da settembre a dicembre: le date da segnare

L’Assegno Unico e Universale rappresenta una misura cruciale per il sostegno delle famiglie italiane, con quasi 6 milioni di beneficiari ogni mese. Per garantire una gestione ottimale di queste risorse e facilitare la pianificazione economica delle famiglie, l’INPS ha recentemente pubblicato il calendario dei pagamenti per il secondo semestre del 2024. Questo calendario, divulgato con il messaggio n. 2302, stabilisce le date precise di accredito dell’assegno unico per il periodo che va da settembre a dicembre 2024.

Le date di pagamento dell’Assegno Unico e Universale per i mesi da settembre a dicembre 2024 sono le seguenti:

Settembre 2024 – 17, 18, 19;

17, 18, 19; Ottobre 2024 – 16, 17, 18;

16, 17, 18; Novembre 2024 – 18, 19, 20;

18, 19, 20; Dicembre 2024 – 17, 18, 19.

Come di consueto, i pagamenti sono programmati per la metà di ciascun mese. Tuttavia, è importante notare che il primo accredito della prestazione avviene generalmente nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Questo significa che se una domanda viene presentata a settembre, la prima rata sarà accreditata verso la fine di ottobre. Allo stesso modo, qualsiasi conguaglio relativo all’assegno unico (sia esso a credito o a debito) verrà effettuato in corrispondenza di queste date.

L’INPS ha anche introdotto nuove modalità di visualizzazione dei conguagli attraverso un pannello informativo semplificato. Questo strumento, disponibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” del portale istituzionale dell’INPS, consente ai beneficiari di controllare i dettagli relativi all’ammontare dell’assegno e ai conguagli. Gli utenti possono accedere a queste informazioni utilizzando l’identità digitale (SPID, CIE, CNS) o tramite l’intermediazione dei patronati.

Questi miglioramenti hanno lo scopo di semplificare la gestione e la verifica delle informazioni relative all’Assegno Unico e Universale, rendendo più trasparente il processo di accreditamento e conguaglio. Le famiglie possono quindi pianificare meglio le loro spese mensili grazie alla maggiore chiarezza e previsione dei pagamenti.