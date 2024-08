Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli non ci rinunciano neanche in vacanza: il “vizio” della coppia

Katia e Ascanio non rinunciano mai nemmeno in vacanza. I due ex gieffini svelano ai follower il loro vizio di coppia.

Mentre il Grande Fratello è in procinto di tornare a settembre in una nuova location e con concorrenti importanti, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli continuano ad essere seguiti dai fan del reality, che sono molto affezionati ad una delle coppie più unite del programma di Canale 5. I due si sono conosciuti nella Casa più di 20 anni fa, una storia d’amore che ha fatto sognare tutti, perché nata tra un principe e una ragazza comune.

Oggi i fan del Gf seguono Katia e Ascanio attraverso il profilo di @misskatia, ovvero quello della Pedrotti, anche il marito ha un discreto successo su Instagram. L’ex gieffina lavora come influencer nel settore beauty e fa qualche sporadica apparizione televisiva. È mamma di due splendidi ragazzi che spesso appaiono nel suo profilo social e che assomigliano molto a lei.

Katia e Ascanio non rinunciano nemmeno in vacanza

La famigliola, con i loro ragazzi, oggi si trova in vacanza negli Stati Uniti e sta vivendo un’esperienza unica visitando i luoghi più belli del Paese. Entrambi hanno mostrato la loro avventura ai fan del Grande Fratello e poi hanno svelato un “vizio” che si sono portati in vacanza. Ma di cosa si tratta? È facilmente intuibile in quanto entrambi sono molto appassionati di questo loro passatempo e lo praticano quasi ogni giorno.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno espresso la loro voglia di andare in palestra e così l’hanno trovata. “Durante il nostro tragitto cerchiamo sempre una palestra per allenarci un giorno sì e l’altro no, Planet Fitness è uno spettacolo”, ha scritto la Pedrotti taggando suo marito. Ora si comprende perché i due hanno un fisico così allenato e in forma. Entrambi amano andare in palestra e ci tengono tantissimo a stare in linea.

I due si sono ripresi dopo l’allenamento in sala pesi entrambi soddisfatti e con un asciugamano al collo. Ma come fanno ad allenarsi in piena estate? La loro voglia di stare in forma e i loro fisici sempre perfetti è una motivazione per tutti, senza contare che nelle palestre migliori si respira aria fresca.