Posso portare cibo in spiaggia? La risposta ti lascerà davvero senza fiato (cosa dice la legge)

Incerti sulla possibilità di portare il cibo in spiaggia? Ecco cosa dice la legge. Da oggi non rischierete più di sbagliare.

Uno degli aspetti più belli delle giornate che si passano al mare è senz’altro quello di potersi rilassare e di godere anche di un pranzo o uno spuntino da gustare all’aperto. Negli ultimi anni, però, la presenza dei divieti circa l’introduzione di cibo dall’esterno, posta in alcuni stabilimenti balneari, ha sollevato ben più di un dubbio, portando alla preoccupazione di agire davvero in modo sbagliato.

Per fortuna, esiste una legge in tal senso che vale, quindi, la pena conoscere. Scopriamo cosa dice a riguardo e come comportarsi con la possibilità di mangiare cibo portato da casa invece che quello proposto dai vari lidi.

Cibo da casa in spiaggia? Ecco cosa dice la legge

Andare al mare è una delle cose che gli italiani attendono di più durante l’anno. E quando decidono di farlo, spesso amano restarvi per diverse ore, trovandosi così a dover pranzare o fare qualche spuntino proprio sulla spiaggia. A tal proposito sono in tanti ad avere dei dubbi sulla possibilità di portarsi del cibo da casa. Motivo per cui può essere utile sapere cosa è stabilito per legge.

Sebbene ci siano diversi lidi che negli ultimi tempi hanno preso l’abitudine di vietare l’introduzione di cibo dall’esterno con appositi cartelli, la legge parla chiaro e non in loro favore. Come ribadito dall’associazione Udicon (Unione per la difesa dei consumatori), infatti, nessuno stabilimento balneare ha il diritto di vietare l’introduzione di cibo in quanto si tratta di un comportamento vietato dalla legge.

Ogni persona deve avere la possibilità di scegliere se acquistare cibo e bevande presso lo stabilimento balneare o se portarsi qualcosa da casa per risparmiare o perché con intolleranze o allergie alimentari. E nessuno può vietare in alcun modo questo insindacabile diritto che vale così per il cibo come per le bevande. L’importante è che la libertà di portarsi ciò che si vuole, sia sempre mantenuta nel rispetto delle norme comuni. Ciò significa mangiare in modo da non sporcare in giro ed eliminare i rifiuti usando gli appositi contenitori.

Via libera quindi a panini, insalate di riso, frutta, insalate e tutto ciò che più si ama mangiare. Perché per legge ciò è possibile anche nei lidi che preparano o offrono il cibo e che, nonostante i tentativi, non possono in alcun modo cambiare la legge.