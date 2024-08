Risparmiare migliaia di euro all’anno è possibile: 5 metodi che ti permettono di riuscirci senza sacrifici

Si può risparmiare durante l’anno e mettere da parte un po’ di soldi con alcuni sistemi efficaci: ecco 5 metodi per realizzare questo obiettivo.

Il sogno di tanti è risparmiare ma spesso le condizioni di vita non lo consentono. I rincari sicuramente non aiutano a intraprendere questa direzione, ma molto spesso non si riesce a metter da parte un po’ di soldi per mancanza di metodo.

Per risparmiare ci vogliono certo le condizioni giuste: con entrate estremamente esigue bisogna semplicemente sopravvivere. Ma in situazioni pressoché normali un risparmio, piccolo o notevole, può sempre essere ricavato.

L’elemento sostanziale che determina il raggiungimento dell’obiettivo è la volontà. Se si vuole ottenere un risparmio bisogna impegnarsi con determinazione senza lasciarsi prendere da sogni e desideri. Con fermezza e questi semplici consigli in un anno si possono risparmiare anche migliaia di euro.

I 5 metodi per risparmiare durante l’anno: consigli pratici da seguire

Alla base di un progetto di risparmio bisogna impostare una visione improntata ad uno stile minimalista. Prediligere l’essenziale e puntare alle spese necessarie e obbligatorie, a quelle che sono davvero imprescindibili.

Tra queste ci sono le bollette, l’eventuale affitto di casa, il cibo e le spese per gli spostamenti lavorativi che non possono essere annullate. Ma anche in questo ambito si possono fare molte modifiche. Ad esempio se invece che spostarsi in auto lo si può fare in bici è una grande fonte di risparmio da mettere in atto.

Anche la scelta del cibo è fondamentale: preferire pasti da preparare a quelli pronti e più costosi, prediligere solo gli alimenti nutrienti e non quelli superflui che costano, fanno male o fanno ingrassare e non danno benefici alla salute.

Si può impostare un conto di risparmio e automatizzarlo in modo che una somma venga trasferita automaticamente ad esso mensilmente. È un ottimo sistema per non lasciare la cosa alla nostra volontà che può essere condizionata di mese in mese.

Bisogna operare una netta riduzione delle spese superflue e in tutti gli ambiti. Acquistare solo ciò che effettivamente serve, non riempirsi la casa di oggetti inutili, non far entrare niente di ciò che poi rimarrà inutilizzato.

Niente acquisti impulsivi e anche le spese legate allo svago devono essere ponderate ed effettuate solo quelle che davvero ci fanno felici e da cui si trae un reale beneficio.

Così, è importante anche disattivare abbonamenti che in realtà non si usano, come quelli della Tv o di varie app: sembrano spese irrisorie, ma sommate diventano una cifra più ampia e il risparmio parte dalle piccole cose.

Pianificare le uscite settimanali e mensili in modo accurato, anche in forma scritta prendendo appunti e facendo calcoli dettagliati è estremamente utile per risparmiare in modo sostanziale.

Il risparmio viene dall’acquisizione interiore di una ferrea disciplina, una buona pianificazione e una piena consapevolezza delle proprie possibilità che deve trovare sintonia con i propri desideri. Non si tratta di accontentarsi ma di perseverare in un’ottica minimal per concedersi poi i frutti del risparmio ottenuto.