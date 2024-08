Devi partire ma il mal d’aereo ti terrorizza, ecco come rimediare: nessuno ti ha parlato di questo

Cosa fare per affrontare il mal d’aereo? Le soluzioni ci sono: ecco quale rimedio mettere in atto per risolvere questo increscioso problema.

Alcune persone soffrono di mal d’aereo. Il problema può essere complesso e la natura di esso può avere diverse cause. Non si tratta di una fobia per cui la natura del malessere è di carattere psicologico e da affrontare quindi in modo più ampio e articolato.

Per mal d’aereo si intende uno stato di malessere che ha vari sintomi fisici e questi non sono legati ad aspetti psicologici ma sono ripercussioni di una diminuita ossigenazione del cervello che può avvenire a bordo. Per chi ne soffre prendere l’aereo può diventare molto difficoltoso e sicuramente spiacevole.

Possono verificarsi disturbi a carico di testa e stomaco, come cefalea, sensazione di testa vuota e debolezza, ma anche nausea e vomito. Il mal d’aereo può comportare fastidi alle orecchie, dolori al timpano e sensazione di orecchie chiuse. A causa di una vasocostrizione periferica può esserci senso di freddo con brividi e perfino un’alterazione della temperatura corporea. Come risolvere?

La soluzione al mal d’aereo: come eliminare il malessere e fare un buon volo

Per affrontare nel modo migliore tutto il tipo di problematiche legate al mal d’aereo è bene agire in modo preventivo, quindi ancor prima di salire a bordo del mezzo.

Prima di partire infatti è meglio fare un pasto leggero e non appesantirsi. Ma non bisogna assolutamente nemmeno avere lo stomaco vuoto. Questo è completamente da evitare perché sarebbe altamente controproducente.

Viaggiare dal lato del finestrino può essere utile perché c’è una maggiore distrazione che distoglie dall’ingigantire i malesseri. Questo è utile quando si viaggia di giorno. Se si vola di notte è meglio scegliere il posto centrale per sentire meno le vibrazioni dell’aereo.

Durante il volo non bisogna tenere lo sguardo fisso su un oggetto come un tablet o un libro, potrebbe aumentare le sensazioni fastidiose. Per distrarsi se non si può chiacchierare con qualcuno è meglio optare per l’ascolto della musica.

Esistono farmaci per combattere il mal d’aereo. Quindi se si ha questo problema è bene consultare il proprio medico di base per avere le indicazioni più appropriate per la propria situazione.

Questi rimedi, che possono anche essere risolti con sostanze naturali, sono in gomme da masticare o in pastiglie da prendere anche 30 minuti prima di salire a bordo. Ci sono anche altri sistemi come gocce o bracciali antinausea da mettere al braccio. Anche l’uso dei tappi per le orecchie può risultare utile se il problema si focalizza principalmente su questo tipo di disturbo.