Se soffri di questa patologia, ti viene revocata la patente: il ‘nuovo’ Codice della Strada fa tremare tutti

La patente di guida è un documento che può essere revocato in qualsiasi momento in base a determinate situazioni. Non solo per infrazioni gravi ma anche a causa di patologie.

Guidare un’auto è una delle attività quotidiane più comuni. Sono moltissimi i giovani che, non appena raggiunta la maggiore età, hanno come primo pensiero quello di ottenere la tanto agognata patente. Sicuramente è simbolo di libertà e indipendenza. Tuttavia, mettersi al volante di un veicolo può essere pericoloso se non si seguono le norme del codice stradale e il buon senso in ambito di sicurezza.

La patente di guida può essere revocata se si commettono infrazioni gravi come circolazione con documento sospeso, guida contromano su autostrade o strade extraurbane, mettersi al volante in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in caso di incidente stradale in condizioni alterate. Tuttavia, esistono altre motivazioni che portano al ritiro o alla sospensione di questo importante documento. Secondo l’articolo 130 del Codice della Strada riguarda il mancato superamento della revisione della patente stessa o se si è soggetti a determinati problemi psico-fisici. Come conducenti siamo tenuti a garantire che la nostra salute sia in uno stato tale che ci consenta di guidare un veicolo in modo sicuro e competente. Non vale solamente per la nostra sicurezza ma anche per quella degli altri.

Revoca della patente di guida a causa di patologie: cosa bisogna tenere in considerazione

Esistono patologie di diversa natura che potrebbero compromettere la nostra abilità di guida e, di conseguenza, determinare la revoca della patente. In primis vi sono problemi neurologici. Tra i più comuni troviamo l’epilessia (crisi epilettiche non controllate sono una controindicazione assoluta) e la sclerosi multipla. Quest’ultima condizione può compromettere gravemente la coordinazione e la forza muscolare, La scelta dell’idoneità è spesso personalizzata e soggetta ad una valutazione specifica.

Anche malattie cardiovascolari possono influire drasticamente sulla capacità di guidare; dopo un infarto miocardico è richiesto un periodo di astensione che può variare in base alla gravità dell’evento. Anche le aritmie cardiache possono causare episodi di perdita di coscienza e sono incompatibili con la guida.

Dobbiamo prendere in considerazione anche disturbi psichiatrici che possono compromettere la capacità di giudizio e di reazione oltre alla concentrazione. Tra essi la schizofrenia o la depressione maggiore. L’uso di alcuni antidepressivi può causare effetti collaterali impattanti.

Malattie metaboliche come il diabete mellito possono generare crisi ipoglicemiche con conseguente perdita di coscienza, confusione e difficoltà di coordinazione. Per non parlare poi dei disturbi della vista, capacità assolutamente indispensabile.

Tutte le patologie che riguardano gli occhi come il glaucoma o la cataratta rendono difficile vedere chiaramente la strada, ostacoli, i segnali, i pedoni e gli altri veicoli. Annoveriamo anche le patologie muscoloscheletriche tra cui l’artrite reumatoide (che può limitare la capacità di utilizzare tempestivamente volante e pedali) o amputazioni.